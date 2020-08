Dragon Age 4: The Dread Wolf Rises – Premières images du jeu présentées en bande-annonce

Dans le cadre de la gamescom Soirée d’ouverture en direct nous avons enfin des nouvelles de la quatrième partie de Dragon Age par son nom Le loup effrayé se lève recevoir. Dans une bande-annonce des coulisses, nous pouvons voir les premiers extraits du jeu sous la forme de décors et d’œuvres d’art. Les fans de Solas sont même récompensés par un premier regard sur le loup-garou:

Solas est de retour dans Dragon Age 4: The Dread Wolf Rises

On sait déjà qu’après son départ, Solas en Inquisition de l’âge du dragon reviendra dans “Dragon Age 4”. Et enfin, la première bande-annonce nous donne un aperçu du loup-garou. Selon les développeurs, il est l’exemple parfait de la volonté de créer des personnages détestés ou aimés et Solas veut apparemment en tuer la moitié tandis que l’autre aimerait l’épouser. Nous pouvons clairement comprendre!

Mais non seulement nous pouvons voir Solas, mais aussi de nombreux arts conceptuels, de courtes animations dans le jeu, des enregistrements de capture de mouvement et des acteurs de la voix font leur apparition dans la bande-annonce, ce qui nous donne un premier aperçu du paysage dans «The Dread Wolf Rises» – et cela devient bien évidemment épique:

De quoi parle la partie 4?

Les développeurs ont seulement commenté cryptiquement le contenu de “Dragon Age 4: The Dread Wolf Rises”. Chacun des participants explique comment il souhaite façonner et façonner le prochain jeu de rôle et élargir le monde. Lead Write Patrick Weekes en particulier a quelque chose de particulièrement intéressant à dire à ce sujet:

«Nous voulons raconter une histoire sur ce qui se passe lorsque vous manquez de force. Et si ceux qui sont au pouvoir ne sont pas prêts à s’attaquer aux problèmes. “

Quand Dragon Age: The Dread Wolf Rises sortira-t-il? Jusqu’à présent, rien n’est connu à ce sujet. Il semble que le jeu en soit encore à un stade de développement assez précoce.

