Dragon Age 4 sera présenté aux Game Awards 2020, selon Geoff Knightly

Dragon Age 4 est en développement depuis des années, et les fans attendent avec impatience toute nouvelle ou séquence concernant cette suite tant attendue.

Selon Geoff Keighley, le créateur des Game Awards, le quatrième opus de la série Dragon Age sera présenté cette année lors de la remise des prix.

Il l’a annoncé via un tweet.

Ne manquez pas un regard spécial sur le prochain DRAGON AGE de @bioware pendant #TheGameAwards jeudi prochain. pic.twitter.com/zPKHWroH7i – Geoff Keighley (@geoffkeighley) 4 décembre 2020

«Ne manquez pas un regard spécial sur le prochain Dragon Age de BioWare lors des Game Awards jeudi prochain », a-t-il déclaré le 4 décembre, également connu dans la communauté des fans sous le nom de Dragon Age Day.

Le langage qu’il utilisait était intéressant. Pas une nouvelle bande-annonce, pas une séquence de jeu. Il a appelé cela un look spécial.

Donc, cela pourrait signifier une ou plusieurs choses.

Dans le meilleur des cas, nous obtenons notre premier vrai regard sur ce jeu en dehors de l’art conceptuel et des images teaser. Cela pourrait être une bande-annonce complète nous donnant un aperçu du jeu, des cinématiques, de l’intrigue et peut-être même d’une fenêtre de sortie.

Le pire et le plus probable scénario, ce n’est rien de plus qu’une série de plans d’art conceptuel sur un certain nombre de développeurs parlant de leur passion pour ce projet.

Il est également intéressant de noter qu’il ne l’a pas appelé Dragon Age 4, comme de nombreux internautes l’ont surnommé. Cela confirme pratiquement qu’il aura un titre sans numéro.

Le premier jeu Dragon Age est Dragon Age Origins. Cela a été suivi par Dragon Age 2. Cependant, le jeu que beaucoup supposaient être Dragon Age 3 était en fait Dragon Age Inquisition. Cela porte beaucoup à croire que le quatrième opus à venir aura également un titre au lieu d’un numéro.

La première bande-annonce du jeu a été créée il y a deux ans, également aux Game Awards.

Bien sûr, ce n’était essentiellement rien. Tout ce que vous avez vu était une œuvre d’art en écoutant une citation parlée de Solas, un personnage de Dragon Age Inquisition, qui, selon beaucoup, jouera un rôle majeur dans le prochain jeu.

BioWare a été secoué ces derniers temps. Cette semaine, il a été annoncé que le directeur général de BioWare, Casey Hudson, et le producteur exécutif de Dragon Age, Mark Darrah, «se retiraient» du développeur pour faire place à la prochaine génération de créations BioWare.

Il est étrange de voir deux membres de haut rang d’un projet comme celui-ci décider soudainement de prendre leur retraite au milieu du développement. Beaucoup se demandent si leur démission était entièrement volontaire ou si EA apporte des changements indispensables à l’univers BioWare.