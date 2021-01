Dragon Age 4 sera joué à Tevinter, réglage confirmé

Jusqu’à présent, il n’était pas tout à fait clair si Dragon Âge 4 jouera réellement dans Tevinter. Beaucoup de fans l’ont soupçonné et certaines choses, y compris cela dernière bande-annonce et la fin du prédécesseur de DA parlait déjà en faveur du réglage. Mais maintenant, le nouveau monde du jeu semble enfin être confirmé.

Le décor de Dragon Age 4

Tom Philipps, rédacteur en chef d’Eurogamer, a écrit dans le livre des développeurs sous licence BioWare: histoires et secrets de 25 ans de développement de jeux recevoir la confirmation finale de la question sur le réglage. Il est clairement indiqué que la poursuite de Dragon Age: Inquisition dans Tevinter sera localisé.

« Le jeu, sous la direction du producteur exécutif Mark Darrah, emmènera les joueurs à Tevinter alors que les événements d’Inquisition et de Trespasser Thedas menacent de changer à jamais. »

Enfin ramassé le livre BioWare et hey est-ce la première confirmation * officielle * que Dragon Age 4 se déroule à Tevinter? (Je sais que nous l’avons tous déjà deviné) pic.twitter.com/229xriPbof – Tom Phillips (@tomphillipsEG) 24 janvier 2021

Cette information ne surprendra pas nécessairement les fans de la franchise car le dernière scène l’extension Inquisition Intrus a déjà tease Tevinter comme un nouveau lieu d’action par le protagoniste enfonçant son couteau exactement dans cet endroit. De plus, plusieurs ont suivi plus tard Histoires courtes de BioWarequi a mis Tevinter au centre.

Quoi de neuf avec Tevinter? Ce partie nord Nous n’avons pas visité Thedas une seule fois dans la série, mais nous en avons beaucoup entendu parler. C’est le la plus ancienne nation dirigée par l’homme dans les thedas, méprisés par les autres pays comme ils le sont encore Esclavage pratiqué et pour son Décadence et machinations criminelles est connu. C’est de là que viennent les options d’accompagnement et de romance Dorian Pavus extrait de « Dragon Age: Inqusition ».

À Tevinter, la prospérité rencontre la pauvreté – la traite des esclaves et la criminalité sont à l’ordre du jour. Dans « Dragon Age 4 », nous apprendrons à connaître l’endroit. © BioWare

Tevinter n’est probablement pas la seule destination

Cependant, il semble que Tevinter ne semble pas être le seul endroit où le nouveau protagoniste de « Dragon Age 4 » sera. Comme le livre anniversaire du 25e anniversaire du studio le révèle en images conceptuelles, il semble aussi Antiva et Nevarra, qui borde Tevinter au sud, sont des lieux d’action évidents possibles.

Cependant, le livre BioWare est déjà un peu dépassé. En plus de la confirmation du nouveau paramètre, la légende de BioWare Mark Darrah est répertoriée comme producteur exécutif. Darrah et l’ancien chef de studio Casey Hudson ont en décembre 2020 cependant tous deux quittent l’entreprise et le rôle principal de « Dragon Age 4 » et le nouveau Mass Effect Le créateur d’hymnes Christian Dailey a remis la main.

Néanmoins, les plans de base pour la nouvelle partie « Dragon Age » ne seront probablement pas jetés par-dessus bord, mais poursuivis dans l’esprit des anciens développeurs. Avec le Libération du nouveau jeu de rôle devrait cependant pas avant 2022 être attendu. DA4 en est encore aux premiers stades de développement.