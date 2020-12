"dragon Âge 4" à Dévoiler Le 10 Décembre

Le jeu de rôle « Dragon Age 4 » sera présenté pour la première fois lors des Game Awards 2020 le 10 décembre. Un nouveau site Web pour le jeu a également été lancé vendredi.

Pendant longtemps, il était resté silencieux à propos de « Dragon Age 4 ». Désormais, un teaser de l’éditeur EA suggère que le jeu sera dévoilé lors de la cérémonie des Game Awards 2020 le 10 décembre. Une déclaration correspondante a été publiée pour coïncider avec le lancement du site officiel « Dragon Age ».

Lancement d’un nouveau site Web pour le jeu

Sur le site Web lui-même, les fans trouveront de nombreuses images pouvant indiquer un nouveau style artistique dans la série. De plus, les auteurs du jeu ont publié quatre nouvelles, qui devraient raconter l’histoire de l’univers « Dragon Age ».

On ne sait toujours pas dans quelle direction les développeurs de Bioware iront avec la quatrième partie du jeu de rôle fantastique. La dernière partie de la série remonte à plus de six ans avec « Dragon Age Inquisition ». Entre-temps, le studio a sorti deux jeux, « Mass Effect Andromeda » et « Anthem », qui sont très controversés parmi les fans et les critiques.

Que la réparation puisse réussir avec « Dragon Age 4 » est encore discutable. Ce n’est que début décembre que le studio a été secoué par deux départs importants. En plus du chef de studio Casey Hudson, le développeur en chef de « Dragon Age » Mark Darrah a quitté l’équipe.