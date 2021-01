Dragalia Lost de Nintendo s’associe à Persona pour un événement spécial en jeu

nintendo Jeu Luigi's Mansion 3 - Nintendo Switch - Rouge

Dans Luigi's Mansion 3 pour Nintendo Switch, Luigi s'attend à passer des vacances fantastiques avec Mario et ses amis. Cependant, cela se transforme rapidement en cauchemar. Mario et les autres sont capturés. Luigi devra mettre ses peurs de côté pour les sauver. Ce jeu est également possible avec plus de