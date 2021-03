Drag Race UK’s Vinegar Strokes s’excuse après avoir annoncé Tayce en direct

« J’ai oublié à quel point le vinaigre était amer jusqu’à aujourd’hui. »

RuPaul’s Drag Race Royaume-Uni‘s Vinegar Strokes s’est excusé auprès de Tayce après avoir fait des commentaires durs à son sujet lors d’un livestream.

La semaine dernière, Vinegar (qui était la troisième reine à être éliminée en Drag Race UK Saison 1) en vedette dans l’événement Lockdown Afterparty de GAY sur Facebook Live aux côtés de Drag Race UK Tia Kofi et étoile de la saison 2 Drag Race US alun Jiggly Caliente.

Naturellement, le trio a discuté des finalistes actuels – Lawrence Chaney, Bimini Bon Boulash, Ellie Diamond et Tayce – mais Vinegar a semblé se concentrer particulièrement sur Tayce, disant qu’elle était « juste un peu ennuyée d’elle ». « Nous blâmons le montage pour avoir fait passer quelqu’un pour une chienne, je blâme le montage pour avoir rendu Tayce plus belle qu’elle ne l’est en réalité », a déclaré Vinegar.

« On verra peut-être Bianca Del Rio dans la même robe de couleurs différentes, je vois Tayce dans la même combinaison, les mêmes couleurs, tu sais? C’est la même chose. La même vieille merde. »

LIRE LA SUITE: Les meilleurs mèmes de la saison 2 de Drag Race UK



Tayce de Drag Race UK applaudit aux commentaires « amers » de la diffusion en direct de Vinegar Strokes. Image: BBC

Vinegar a également commenté la relation de Tayce avec sa compatriote reine A’Whora de la saison 2. « Pourquoi cette personne – qui a laissé A’Whora la sucer et lui confectionner ses tenues – pourquoi A’Whora n’est pas dans le bâtiment et cette personne est? Je ne comprends pas. »

Tayce a ensuite republié le clip et a tweeté: « Désolé, je vous ai laissé tomber en vous montrant tous mes looks de piste au brunch avant la main. Mon erreur. Je vais essayer d’apporter cette version de DRAG RACE que vous cherchez la prochaine fois. Quoi qu’il en soit, je suis parti pour me préparer pour la finale.

« J’ai oublié à quel point le vinaigre était amer jusqu’à aujourd’hui! Je ne serais pas si pressé s’il ne s’agissait pas d’être amis. Cependant, » amis « est une exagération maintenant. #Byehodgepodge. »



Tweets de Tayce. Image: @its_tayce via Twitter

A’Whora a également répondu à Vinegar sur Twitter: « Salut @TheOnlyVinegar, Tayce n’avait pas besoin de me« sucer »pour faire des vêtements, cela s’appelle« respect »et le retour de vos amis, ce que vous ne savez clairement pas une grande partie de maintenant vous voulez parler de vos sœurs! pour quelqu’un dont la marque est ‘hodge podge’, ce n’est pas votre place! «

Malgré leur dispute très publique, Tayce a toujours demandé aux fans d’être gentils avec Vinegar en ligne. Elle a tweeté: « Pas d’intimidation s’il vous plaît ou de haine envers @TheOnlyVinegar je suis juste énervé. »

Je veux dire, ne vous retenez pas fille – désolé je vous ai laissé tomber en vous montrant tous mes looks de piste au brunch avant la main. Mon erreur. Je vais essayer d’apporter cette version « DRAG RACE » de moi que vous cherchez la prochaine fois. Quoi qu’il en soit, je suis parti pour me préparer pour la finale. 🔪 pic.twitter.com/ap09wePg7i – TAYCE (@its_tayce) 17 mars 2021

salut @TheOnlyVinegar, tayce n’avait pas besoin de «me sucer» pour faire des vêtements, cela s’appelait le «respect» et le retour de vos amis, ce que vous ne savez clairement pas grand-chose maintenant que vous voulez dire à vos sœurs! pour quelqu’un dont la marque est «hodge podge», ce n’est pas votre place! – A’WHORA (@awhoraofficial) 17 mars 2021

Vinegar s’est maintenant excusée pour ses commentaires et a insisté sur le fait qu’elle « adore la regarder jouer » dans une déclaration envoyée à Metro.co.uk. Elle a déclaré: « J’ai envoyé un message à Tayce en privé car je pense que cela devrait être entre nous. Je ne vais pas nourrir le fandom de Drag Race, mais le premier endroit où je voudrais commencer est avec des excuses à Tayce, je n’irait jamais, avec aucune intention, blesser ou intimider quelqu’un, ni mon style ni la façon dont j’ai été élevé.

« Je serai 100% franc et honnête, qu’en tant que spectateur et fan de Drag Race, je regardais l’émission en tant que VIEWER et il y a eu des semaines où j’ai été déçu par beaucoup de filles, y compris Tayce, mais il y a aussi eu des semaines. où j’étais également déçu par Tia Kofi et Veronica Green, qui sont toutes les deux mes meilleures amies. Mon opinion est basée sur le fait d’en vouloir plus et pour que ces reines donnent la version ultime de leur drague, je veux juste plus pour mon argent, quel que soit le cas façon dont ça se passe. «

Elle a poursuivi: « Mon style de comédie debout et de chat se prête à la torréfaction de comédie, qui est un incontournable de Drag Queen, certes, parfois je comprends bien, parfois je me trompe. Cependant, je ne veux pas que ce soit le cas. d’excuse pour blesser les sentiments de quelqu’un. Mes excuses sont crues et sincères. J’adore la drague de Tayce et je suis vraiment enracinée pour toutes les filles.

« Cette entreprise est si petite et se haïr n’est qu’une perte de temps, n’amène personne nulle part à long terme, en particulier parmi nous, les filles noires, après 2020, avoir été si révélatrice et voir à quel point l’industrie est petite, le manque de soutien et la représentation est pour nous, les interprètes / artistes de drag noir sont les premières personnes que je soutiendrai, élèverai et défendrai, quoi qu’il arrive, peu importe s’ils font une blague à leur sujet, l’amour et le soutien sont toujours là PÉRIODE. »

