Drag Race UK: RuPaul déchirant la robe H&M de Joe Black est devenu un mème sauvage

Note à moi-même: ne portez jamais H&M autour de RuPaul.

RuPaul l’a officiellement eu et la paille qui a brisé les chameaux? H&M.

Jeudi soir (11 février) RuPaul’s Drag Race UK a vu les reines revenir après une pause de sept mois à cause du coronavirus. Les choses avaient changé, cependant. Veronica Green n’a pas pu continuer dans la compétition (ne vous inquiétez pas, elle sera de retour pour la saison 3!) Après avoir contracté un coronavirus, Joe Black était de retour après avoir été voté par ses collègues reines et Sister Sister a obtenu un nouvel ensemble des dents.

Les filles ont tout de suite été jetées dans les profondeurs, se divisant en deux groupes pour un défi sur le thème de l’Eurovision, qui consistait à créer leur propre hymne pop accrocheur, UK Hun. Après avoir joué pour les juges, les United Kingdolls (Bimini Bon Boulash, Lawrence Chaney, A’Whora et Tayce) ont remporté la compétition, laissant Bananadrama (Joe Black, Tia Kofi, Sister Sister et Ellie Diamond) en bas.

RuPaul se déchire dans la robe H&M de Joe Black. Image: BBC

RuPaul a été particulièrement critique de leurs tenues pendant la performance, en particulier la robe de Joe. Joe a ensuite courageusement révélé que la robe à col roulé rose provenait du magasin H&M. Grosse erreur.

RuPaul s’en est pris à Joe pour son faux pas de mode. Elle a déclaré: « Cette tenue, sur le support, a été une énorme déception pour moi. C’est ce que font les gens ordinaires, et vous devriez le savoir parce que vous êtes une star. Cela vous va à vous tous ici. Si c’est de H&M vous mieux vaut briller et en faire quelque chose de spécial. Nous recherchons la prochaine superstar de Grande-Bretagne. Ne perds pas mon temps. Je ne veux pas voir de putain de H&M. Que dites-vous, Joe Black? «



Joe Black parle à RuPaul. Image: BBC

Joe était d’accord avec la critique, mais Ru n’avait pas terminé: « Je suis venu de l’autre côté de l’étang. Je veux plus. Je veux plus! Est-ce que cela demande trop? Je ne pense pas. Je ne pense pas C’est la plus grande scène de drag au monde. C’est l’Eurovision de drag. Donc, je pense que nous en avons assez entendu. » Yikes.

L’explosion inattendue de Ru a laissé les fans de Drag Race trembler et les mèmes H&M étaient honnêtement hors de contrôle.

Malheureusement, l’accident H&M de Joe l’a envoyée à la fin. Joe n’a pas réussi à battre Tia dans une bataille de synchronisation labiale pour « Don’t Leave Me This Way » des Communards et a été renvoyé chez lui pour la deuxième fois.

