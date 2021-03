Drag Race UK: Bimini Bon Boulash & Tayce réagissent aux commentaires louches et aux moments emblématiques de la série 2

BING BANG BONG!

RuPaul’s Drag Race Royaume-Uni s’est terminée de façon dramatique hier soir avec Lawrence Chaney arrachant la couronne aux autres finalistes Bimini Bon Boulash, Tayce et Ellie Diamond (18 mars).

La deuxième édition de l’édition britannique a été saluée comme l’une des meilleures saisons de Course de dragsters jamais, avec de nombreux fans exprimant sur les réseaux sociaux à quel point la série a été une bouée de sauvetage pour eux alors que le Royaume-Uni était aux prises avec un troisième verrouillage pendant les mois d’hiver.

Chaque semaine, 45secondes.fr a bavardé avec la reine éliminée et leur a demandé de nommer leurs sœurs dans nos catégories juteuses de l’annuaire. Avant la finale hier soir, Bimini et Tayce se sont assis avec l’hôte Yshee Black pour voter et disons simplement que les choses sont devenues … intéressantes.

Pour savoir pour qui Bimini et Tayce ont voté dans les catégories Miss Congeniality et Shadiest Queen, cliquez sur play sur la vidéo en haut de cette page.

