Drag Race Holland a couronné un gagnant, bébé. Voici qui a gagné

Drag Race Holland accueille Fred van Leer. (WOW présente plus)

Drag Race Hollande a couronné son tout premier vainqueur alors que le décompte des élections américaines entrait dans son troisième jour. Attention, les spoilers suivent évidemment.

La légion de superstars de RuPaul vient de gagner un nouveau membre écœurant après qu’Envy Peru a été couronné vainqueur de Drag Race Holland.

Le natif d’Amérique du Sud est le premier Latina à remporter un Course de dragsters saison (en dehors de l’adaptation chilienne éphémère et surtout oubliée, La course de dragsters Switch).

«Je suis fier d’être un visage, un exemple et un modèle pour la communauté latine. Ils manquent d’acceptation », a déclaré Envy Peru Divertissement hebdomadaire après sa victoire.

« » Il y a beaucoup de machisme là-bas, donc je veux juste montrer aux enfants qui sont queer que vous pouvez réaliser vos rêves, même si vous êtes latin et queer. «

Rencontrez votre reine couronnée de #DragRaceHolland, la première superstar néerlandaise de la course de dragsters 👑 Condragulations sur une saison phénoménale, soeur! Regardez la saison complète maintenant sur #WOWPresentPlus et exclusivement aux Pays-Bas le @Videoland! https://t.co/HFU11vgG1G pic.twitter.com/PQjOb7ZiJk – Monde des merveilles (@WorldOfWonder) 6 novembre 2020

Envy Peru – notre premier gagnant de drag néerlandais ET premier gagnant de Latina dans la franchise DR ??? #DragRaceHolland pic.twitter.com/XSfXGHxNAO – iwani (@itsiwani) 6 novembre 2020

Bienvenue à ENVY PERU, la première superstar des dragsters de Hollande, dans le cercle des gagnants du #Course de dragsters la franchise! Elle est également la première latina à remporter une saison de Drag Race et possède le meilleur track record jamais réalisé. Une icône, une légende #DragRaceHolland pic.twitter.com/W8itqp045q – Gustavo Hackaq (@GHackaq) 5 novembre 2020

Félicitations également à l’envie du Pérou pour sa victoire en course de dragsters en Hollande, vous allez faire un amour incroyable avec cette couronne et merci d’être la plus grande source d’inspiration pour l’autre artiste de drag latino te amamos amor felicidades reyna ❤️❤️❤️ @PeruEnvy pic.twitter.com/spFM0XJfSP – luna (@lulunajae) 6 novembre 2020

Nommée d’après son pays d’origine, Envy Peru est entrée Drag Race Hollande déjà la drag queen la plus suivie au Benelux.

Elle est entrée dans la compétition aux côtés de sa soeur de dragueur Abby OMG – mais leur relation a frappé les rochers après qu’Envy a dit aux juges qu’Abby méritait de rentrer chez elle.

«C’était douloureux à regarder parce que je l’aime et qu’elle m’est chère, mais je suis honnête», a déclaré Envy EW.

«Je n’aime pas embellir les choses. Je suis une vraie soeur. C’est peut-être cette franchise néerlandaise.

Envy a fait irruption dans la finale avec quatre victoires principales et a été couronnée après un dernier défi chorégraphique dans lequel elle a dansé sur «Sissy That Walk» de RuPaul dans un look inspiré de Kylie Minogue.

«Kylie est mon ultime», a déclaré Envy. «La première fois que j’ai vu cette vidéo, je savais avec certitude, d’accord, je suis homosexuel!»

Elle a admis que le costume lourd – orné de 10 000 pierres – «n’était pas le meilleur pour cette chorégraphie», ce que les juges ont retenu, surtout compte tenu de sa série de looks impeccables ailleurs dans la saison.

Drag Race Hollande est la première saison de la franchise à être diffusée qui a été filmée pendant COVID-19, et Envy a déclaré que la pandémie posait de nombreux défis.

«C’était tellement stressant», dit-elle.

«Les choses ne sont pas arrivées à l’heure! C’était stressant de réaliser un concept alors que le monde entier était verrouillé. J’ai parlé à certains designers sur Zoom et je suis allé à un essayage avec certains d’entre eux avec une distanciation sociale, donc c’est totalement différent de la façon dont vous le feriez normalement, mais vous devez être créatif car il y a un titre là-bas et vous devez apporter votre mieux, et chaque fille a fait ça.

Il n’y aura pas d’échappatoire Course de dragsters en 2021.

Alors que la compétition néerlandaise est maintenant terminée, il ne manque pas de Course de dragsters attendre avec impatience.

Drag Race UK La saison deux a été confirmée pour «début 2021», avec RuPaul et Michelle actuellement en tournage à Londres, après que la pandémie a interrompu la production à mi-chemin de la saison. Une troisième course a été annoncée pour plus tard dans l’année.

Aux États-Unis, la saison 13 et la saison six de Drag Race All Stars seraient dans la boîte et seront probablement diffusés au début de l’année. Une deuxième saison de Drag Race Canada n’a pas encore été confirmée, mais semble probable compte tenu du succès international de la première manche.

Les producteurs de la franchise ont déclaré que d’autres éditions internationales étaient également en préparation.