Envy Peru sera le premier concurrent de Drag Race à agir en tant que juge invité dans toute la franchise.

C’est bientôt fini. Course de dragsters Espagne, le septième volet international de la Course de dragsters de RuPaul franchise, couronnera bientôt son premier gagnant après son lancement le 30 mai.

Carmen Farala, Killer Queen, Pupi Poisson ou Sagittaria remporteront un an de Krash Kosmetics gratuit, 30 000 € (35 476 €) et, plus important encore, le titre convoité de la première superstar espagnole de dragsters.

La saison a été impeccable et bien que nous soyons dévastés, elle est presque terminée, Course de dragsters ont révélé qu’il y avait encore d’autres surprises avant de fermer le rideau.

Envy Peru sera juge invité lors des demi-finales de Drag Race España. Image : Monde des merveilles

Les demi-finales de cette semaine mettront en vedette un juge invité très excitant… nul autre que le gagnant de Drag Race Hollande, Envie du Pérou. Étonnamment, ce sera la première fois qu’un ancien Course de dragsters candidat a été invité en tant que juge invité dans toute la franchise (à l’exclusion de Brooke Lynn Hytes sur La course de dragsters du Canada, qui est juge permanent).

Et qui de mieux pour donner son avis sur le fabuleux lot de reines espagnoles que quelqu’un qui a été à sa place ? Envy rejoindra les juges Supremme de Luxe, Ana Locking, Javier Ambrossi et Javier Calvo.

L’année dernière, Envy est devenue la Dutch Drag Race Superstar en remportant une robe dessinée par Claes Iversen d’une valeur de 18 000 €. Envy, qui a immigré aux Pays-Bas avec sa mère et sa tante à l’âge de quatre ans, est la première Péruvienne à participer à une Course de dragsters séries.

Les demi-finales de Drag Race España seront diffusées le 11 juillet. Photo : World of Wonder

Course de dragsters Espagne continue chaque semaine chaque dimanche sur WOW Presents Plus. S’abonner ici.

