Drag Race Canada Saison 3 Épisode 2 Date de sortie – Regardez en ligne aux États-Unis, au Canada et au Royaume-Uni – Distributions révélées

in

Les internautes sont devenus fous pour la prochaine date de sortie de l’épisode 2 de la saison 3 de Drag Race Canada, alors que le premier épisode de la dernière saison de cette émission a été diffusé récemment. Maintenant, ils veulent tous savoir quand ils pourront regarder le prochain épisode de la troisième saison en cours de Canada’s Drag Race.

C’est pourquoi nous avons décidé d’apporter ce guide sur la dernière date de sortie de l’épisode 2 de la saison 3 de Drag Race Canada dans diverses régions, où pouvez-vous le regarder aux États-Unis, au Canada, dans d’autres régions, combien d’épisodes y aura-t-il cette saison, son moulages, ainsi que d’autres informations s’y rapportant. Voyons sans tarder sa date de sortie.

Vous pouvez également lire: Motherland Fort Salem Saison 3 Episode 6 Date de sortie

Drag Race Canada, officiellement connue sous le nom de Canada’s Drag Race, est une célèbre émission de télé-réalité canadienne que beaucoup de gens regardent dans le monde entier. Cette série est basée sur la série américaine RuPaul’s Drag Race. Blue Ant Studios a produit cette édition canadienne de la franchise Drag Race.

La première saison de cette émission de téléréalité a été diffusée en 2020, gagnant une immense popularité dans le monde. Actuellement, la troisième saison de cette émission est diffusée. Après avoir regardé son premier épisode, ses fans recherchent la prochaine date de sortie de l’épisode 2 de la saison 3 de Drag Race Canada. Eh bien, la date de sortie de ce prochain épisode a été révélée, et vous n’aurez pas à attendre trop longtemps.

Vous pouvez également lire: Date de sortie de la saison 3 de Fingertip Zee5

Drag Race Canada Saison 3 Épisode 2 Date de sortie

Si nous parlons de la prochaine date de sortie de l’épisode 2 de la saison 3 de Drag Race Canada, elle est fixée au 21 juillet 2022. Les nouveaux épisodes de la saison 2 en cours de cette émission sortent tous les jeudis. Alors, attendez ce jeudi pour avoir son deuxième épisode.

Principaux concurrents de la saison 3 de Drag Race Canada

Si nous parlons des principaux concurrents de Drag Race Season 3, nous les avons répertoriés ci-dessous.

Bombae

Chélazon Leroux

Gisèle Berceuse

Irma Gerd

Jada Shada Hudson

Kaos

Kimmy Couture

Dame boum boum (Gagner)

Mlle Fiercalicious

Mlle Moco (Fond)

Vivian Vanderpuss

Bae halal (Éliminé)

Vous pouvez également lire: Date de sortie de l’épisode 4 de la saison 4 de Westworld

Où diffuser la saison 3 de Drag Race Canada?

Le réseau de télévision original de cette émission au Canada est Crave. Au Royaume-Uni, vous pouvez le regarder sur BBC Three. Il est disponible pour regarder en ligne sur WOW Presents Plus dans le monde entier. La disponibilité de cette série sur ces plateformes dépendra de votre emplacement. Alors, vérifiez s’il est disponible pour votre région ou non.

Nombre total d’épisodes

Les deux premières saisons de cette émission comptaient chacune 10 épisodes. Pour cette raison, vous pouvez vous attendre à ce que sa saison 3 en cours ait un nombre d’épisodes similaire. Si le nombre total d’épisodes pour cette saison change, nous le mettrons à jour ici.

Vous pouvez également lire: Conversations With Friends Saison 2 Date de sortie

Liste de tous les épisodes de la saison 3 de Drag Race Canada

Voici la liste de tous les épisodes de la saison 3 en cours de Canada’s Drag Race. Nous ajouterons bientôt d’autres épisodes à la liste.

« De trottoir à passerelle » « À déterminer » « À déterminer » « À déterminer » « À déterminer » « À déterminer » « À déterminer » « À déterminer » « À déterminer » « À déterminer »

Les noms de ces épisodes seront mis à jour une fois qu’ils seront officiellement révélés.

Conclusion

En conclusion, nous espérons que vous avez toutes les informations sur cette nouvelle date de sortie de l’épisode 2 de la saison 3 de Drag Race Canada, la plateforme de streaming dans différents pays, son nombre total d’épisodes, ses principaux acteurs et bien plus encore. Alors, attendez la semaine prochaine pour obtenir ce nouvel épisode de cette série télé-réalité. Si vous avez des questions liées à cette émission dans votre esprit, vous pouvez nous les poser dans la section des commentaires ci-dessous. Nous reviendrons vers vous pour vous aider.

Vous pouvez également lire sur: WHERE WE CALL HOME SEASON 3 Date de sortie, compte à rebours aux États-Unis, au Royaume-Uni et en Australie

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂