Dracula Sci-Fi Western Reboot vient de la réalisatrice d’Eternals Chloé Zhao

La cinéaste nominée aux Golden Globes Chloé Zhao (Nomadland) s’associe à Universal Pictures pour développer un nouveau Dracula film avec une touche de science-fiction, western. Zhao sera très fortement impliquée dans le projet, car elle dirigera, écrivera et produira le film via sa société de production, Highwayman. La nouvelle vient juste un jour après que Zhao soit entré dans l’histoire en tant que premier asiatique à recevoir une nomination aux Golden Globe pour Nomadland.

« L’objectif singulier de Chloé met en lumière des histoires de personnes négligées et incomprises », a déclaré le président d’Universal Pictures, Peter Cramer, dans un communiqué. « Nous sommes ravis de travailler avec elle alors qu’elle réinvente l’un des personnages extérieurs les plus emblématiques jamais créés. »

Parlant davantage de la collaboration, Chloé Zhao a ajouté: « J’ai toujours été fascinée par les vampires et le concept de l’Autre qu’ils incarnent. Je suis très excitée de travailler avec Donna, Peter et l’équipe d’Universal pour réinventer une telle bien-aimée. personnage. »

Il y a eu d’innombrables adaptations de l’histoire du comte Dracula au fil des ans, et pour la plupart, elles portent toutes une prémisse très similaire. L’idée de Zhao est de prendre le vampire le plus célèbre du monde et de le placer dans un environnement entièrement nouveau, quelque chose que la plupart des fans de la tradition des vampires n’ont probablement jamais vu venir. Le film est décrit comme un « western original, futuriste, de science-fiction » avec pour thème « être en marge de la société ».

Le roman d’horreur acclamé de Bram Stoker Dracula a engendré l’héritage du monstre emblématique lorsque le livre a été publié pour la première fois en 1897. Le personnage a depuis servi de base à divers films, émissions de télévision, pièces de théâtre, livres, jeux vidéo et tout autre type de support que vous pouvez nommer. L’une des adaptations les plus célèbres est le film de 1958 de Hammer Film Productions qui mettait en vedette Christopher Lee dans le rôle du célèbre vampire avec Peter Cushing dans le rôle de Van Helsing. Les deux reprendraient leurs rôles plusieurs fois au cours des années à venir.

Draculales films basés sur des films continuent d’être réalisés fréquemment. Plus récemment, un Dracula minisérie diffusée sur BBC avec Claes Bang comme Dracula. Il a également été rapporté l’année dernière que Karyn Kusama dirigera un Dracula film pour Blumhouse, décrit comme une «adaptation fidèle» du roman de Stoker mais se déroulant dans les temps modernes. Pour toute Dracula les fans se méfiant de la direction créative de Zhao pour le comte, il semble que des versions plus « traditionnelles » du Dracula l’histoire continuera à se développer pour les années à venir.

Le film de Zhao Nomadland met en vedette Frances McDormand dans le rôle d’une femme qui quitte sa petite ville pour parcourir l’Ouest américain. Un succès acclamé par la critique, le film vient d’être nominé pour quatre Golden Globe Awards. Avec le meilleur réalisateur et le meilleur scénario pour Zhao, le film est également en lice pour le meilleur film – Drame avec McDormand en lice pour la meilleure actrice. Le film sortira sur Hulu le 19 février.

Comme Zhao Dracula projet en est à ses tout débuts, il n’y a pas encore d’acteurs attachés. On ne sait pas non plus quand le tournage commencera ou quand le film pourrait sortir en salles. Cette nouvelle nous vient du Hollywood Reporter.