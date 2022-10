Dracula, Miss 89 et Lionsgate+ premières pour octobre 2022

porte des lions+ est le nouveau nom de l’ancienne plateforme de streaming StarzPlay et il semble que le changement de marque s’accompagne d’une excellente nouvelle pour son contenu en octobre 2022. Il y a 35 pays qui auront porte des lions+ alternativement dans ce que nous aimons appeler comme La guerre du streaming et en ce sens les dirigeants en charge de cette nouvelle option ont de grandes attentes.

Les séries et films qui sortiront porte des lions+ pour octobre, ce sont des productions de grande qualité en plus de s’adresser à tous les publics. Surtout ceux qui veulent voir des histoires à fort impact et jouées qui sont gravées dans la rétine. L’engagement de porte des lions+ est de livrer des histoires audacieuses et organisées qui repoussent les limites et défient les attentes.

+Série

Le Grand S2 | Disponible dès maintenant

Dans la deuxième saison de The Great, Catherine prend enfin le trône de Russie pour elle-même, mais maintenant elle doit faire face à la réalité de « libérer » un pays qui ne veut pas être libre. Elle combat également son propre cœur alors qu’elle continue de naviguer dans sa relation avec Peter.

Gangs de Londres S1 | Disponible dès maintenant

Pendant 20 ans, Finn Wallace (Colm Meaney) a été le criminel le plus puissant de Londres. Des milliards de livres circulaient chaque année dans son organisation. Mais maintenant il est mort et personne ne sait qui a commandé le coup.

Mlle 89 | Disponible dès maintenant

Différentes candidates arrivent à la ferme La Encantada pour devenir Miss Mexique. Chaque candidat apporte avec lui son propre passé, ainsi que l’illusion d’être le gagnant.

Un pas en avant | 1er octobre

Basé sur la franchise de films STEP UP qui a rapporté 650 millions de dollars au box-office mondial et a déclenché un phénomène culturel, ce drame réinventé réconfortant est centré sur plusieurs jeunes danseurs ambitieux dans une école d’arts du spectacle contemporains à Atlanta.

Sissi | Épisodes le dimanche | Finale de la saison le 25 octobre

La princesse bavaroise Sisi tombe amoureuse de l’empereur d’Autriche, un homme puissant au côté sombre et dangereux. Elle devient une femme moderne et sûre d’elle, capable de prendre des décisions difficiles.

La Reine Serpent | premières le dimanche

Il raconte l’histoire de la montée au pouvoir de Catherine de Médicis (Morton). L’histoire de Catalina se déroule à travers des flashbacks alors qu’elle défend ses actions et transmet les leçons qu’elle a apprises à sa nouvelle servante et confidente Rahima.

Tout le sang | premières le jeudi

Suivez Casasola (Díaz), un journaliste de tabloïd qui s’associe au lieutenant Edith Mondragón (Contreras) et Elisa (Yoshira Escárraga), une anthropologue locale dans le but de démêler une série de meurtres qui ont choqué le pays.

Power Book III : Élever Kanan | premières le dimanche

Raquel Thomas a pris le contrôle du trafic de drogue de la ville, mais son fils lui échappe. Kanan Stark retourne dans le Queens incertain de son avenir dans l’entreprise familiale, et en raison du secret persistant du détective Howard, il est encore plus incertain de son passé.

Un pas en avant | Premières le 16 octobre | épisodes le dimanche

Bienvenue à High Water, un incubateur de classe mondiale pour les nouveaux talents artistiques, où le danger, la corruption, la suspicion, le désir, le ressentiment et l’ambition se heurtent à l’intérieur et à l’extérieur des salles.

Le documentaire BMF : Gagner de l’argent rapidement | Première le 23 octobre

Il s’agit d’une mini-série documentaire épisodique d’une demi-heure sur la tristement célèbre famille Black Mafia, racontée par d’anciens membres, des initiés, des associés et des célébrités proches de la famille.

+Films

Spiderman 2 | 1er octobre

Peter Parker, le super héros devra faire face à un redoutable adversaire nommé Dr. Otto Octavius, un scientifique plus connu sous le nom de « Doc Ock », dont les expériences ratées l’ont transformé en une sorte de pieuvre métallique.

Dracula | 1er octobre

Luke Evans joue dans Dracula: The Untold Story, la première histoire d’un homme qui est devenu Dracula.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂