Dracula met les voiles alors que le dernier voyage de Déméter achève la photographie principale

Un autre long projet de développement a terminé le tournage, cette fois celui d’Amblin Entertainment Le dernier voyage de Déméter, un conte sombre inspiré par les entrées du journal des capitaines de Bram Stoker’s Dracula, qui détaille le voyage fatidique du navire qui amène le comte assoiffé de sang sur les rives de Whitby. En ce qui concerne l’histoire du film, il s’agit actuellement d’un film qui a été bloqué par bien plus que les fermetures de la pandémie de Covid et qui est dans un enfer de développement depuis près de deux décennies depuis son annonce pour la première fois, et finalement atteint le La scène enveloppée est quelque chose que beaucoup à bord du projet ne s’attendaient probablement jamais à ce qu’il se produise.

Le script original du film a été écrit en 2002 et devait à l’origine être réalisé par Robert Schwentke, mais au fil des années, sans réel mouvement sur le projet, Schwentke a quitté le film et a été remplacé par Marcus Nispel, puis Stefan Ruzowitsky. , puis David Slade et Neil Marshall parmi quelques autres qui ont fait de brefs liens avec le film. Enfin en 2019, une annonce a été faite qu’Andre Øvredal dirigerait une nouvelle version du scénario, écrite par Zak Olkewicz qui prendrait la succession du scénariste original Bragi Schut, puis bien sûr nous atteindrons le territoire pandémique.

Cependant, comme le navire du titre, le film a résisté à cette tempête et est maintenant sorti de l’autre côté avec la photographie principale dans la boîte et le film naviguant vers une sortie en janvier 2023 selon un post Twitter d’Amblin Entertainment, qui disait :

« Bravo au réalisateur André Øvredal et à sa talentueuse distribution et à son équipe robuste pour l’achèvement du tournage principal de LE DERNIER VOYAGE DU DEMETER. Vous êtes la pierre angulaire de cette entreprise créative, et comme nous le savons tous, le sang est la vie et notre gratitude envers Berlin et Malte pour votre hospitalité et l’accueil de notre production. LE DERNIER VOYAGE DU DEMETER met les voiles, uniquement en salles, le 27 janvier 2023. »

Basé sur les chapitres Captains Log du roman très inspirant de Stoker, le film présentera Dracula lui-même, qui sera joué par Javier Botet, dont la stature de six pieds sept pouces est une bonne indication que le film offrira une représentation classique du comte. Botet est souvent apparu dans les films d’horreur comme un éventail de créatures, avec des apparitions importantes dans IL, The Conjuring 2, Crimson Peak et Histoires effrayantes à raconter dans le noir, qui a été réalisé par Øvredal. Rejoindre Botet lors du voyage sera Game of Thrones‘ Liam Cunningham en tant que capitaine du navire, tandis que La brigade suicide‘s David Dastmalchian dépeint le second de Déméter .

Le dernier voyage de Déméter est l’un des nombreux nouveaux projets inspirés de Dracula à venir dans un proche avenir. Nicholas Hoult a récemment été choisi pour Renfield, une version moderne du personnage qui aura une approche légère du sujet et se concentrera sur l’homme à tout faire de Dracula réalisant qu’il est dans une « mauvaise relation de co-dépendance ». Dracula figurera également dans les studios Universal Purée de monstre film musical, qui a été annoncé en 2020, et Blumhouse auraient donné une tournure contemporaine au mythe des vampires dans un nouveau film qui a été ajouté à leur liste de projets d’horreur à venir. Le dernier voyage de Déméter arrivera en salles le 27 janvier 2023.