Draco Malfoy n’est filmé dans Harry Potter que pendant 31 minutes

Attendez, le titre ne peut sûrement pas être vrai, n’est-ce pas ?

Près de 20 ans après la Harry Potter franchise a fait ses débuts sur grand écran, plusieurs Potterheads sur les réseaux sociaux sont tombés sur une découverte choquante – que Draco Malfoy, l’ennemi juré de Harry et un antagoniste majeur tout au long de la série, apparaît à l’écran tout au long de la saga pendant aussi peu que 31 minutes.

31 minutes ?! Es-tu sérieux? C’est à peine plus long qu’un épisode de Amis!

Apparemment, cependant, c’est vrai et un rapide coup d’œil à l’officiel Harry Potter La page IMDB confirme que le personnage de Felton a en effet un peu plus d’une demi-heure à l’écran tout au long des 19 heures et 40 minutes des huit films – environ 2,5% de la durée totale, pour être précis.

Pour le décomposer encore plus, la plus longue apparition de Malfoy est dans Le prince de sang mêlé, au cours de laquelle l’intimidateur aux cheveux argentés profite d’un total de huit minutes d’écran.

En revanche, son sort le plus court se trouve dans le cinquième opus de la franchise, L’ordre du Phoenix, dans lequel il parvient à apparaître à l’écran pendant seulement une minute et 15 secondes.

Naturellement, les fans étaient assez irrités par la révélation.

Un utilisateur de Twitter a déclaré: « Le fait que Draco Malfoy n’ait pris que 31 minutes pendant TOUT le Harry Potter franchise (19 heures et 40 minutes) ne me convient tout simplement pas. « ,

Un autre a écrit : « Êtes-vous en train de me dire qu’à 14 ans, j’ai fêté l’anniversaire d’un personnage qui avait 31 minutes à l’écran ?

le fait que Draco Malfoy n’ait été que dans 31 minutes tout au long de la franchise Harry Potter (19 heures et 40 minutes) ne me convient tout simplement pas

Cependant, avant de commencer à gémir sur l’apparente maniement de Felton par l’équipe de montage du film, revenons un instant en arrière et clarifions les choses. Vous voyez, le temps d’écran dans un film est littéralement – le temps qu’un acteur est visiblement à l’écran.

Cela signifie que même si Malfoy était dans la même pièce que d’autres personnages, si le plan ne le montrait pas, cela ne compterait pas comme temps d’écran.

De même, s’il interagissait avec quelqu’un et que la caméra bascule entre les personnages pendant qu’ils se parlent, le temps d’écran de Malfoy n’est compté que lorsqu’il est sur lui.

En réalité, les 31 minutes (et 30 secondes) que Malefoy apparaît dans les films sont comparables à plusieurs autres personnages que vous pourriez considérer comme importants. Voldemort, par exemple, était à l’écran pendant 37 minutes et 15 secondes, tandis que Hagrid est apparu pendant 45 minutes et 45 secondes.

Pendant ce temps, Malfoy lui-même a réussi à gagner plus de temps devant la caméra que d’autres piliers de longue date de Potter tels que Ginny Weasley, Neville Londubat et le professeur McGonagall, alors peut-être que cela vaut la peine de prendre du recul et de mettre ces choses en perspective.

Pourtant, à la fin de la journée, tout cet épisode montre simplement que le temps passé à l’écran n’est pas tout.