Dr Stone Saison 3 Episode 1 Date de sortie 2023 annoncée, Nombre total d’épisodes, Spoilers

Tous les amateurs de séries animées recherchent la date de sortie de l’épisode 1 de la saison 3 de Dr Stone. Après avoir parcouru toutes les saisons précédentes, les fans de Now de cette série recherchent la date de sortie de la saison 3. Pour connaître tous les détails possibles liés à cette saison à venir, les fans recherchent partout sur Internet. Pour cette raison, tous veulent savoir quand le prochain épisode sortira cette saison. C’est pourquoi nous avons décidé de vous proposer ce guide.

Ici, vous apprendrez à connaître la prochaine date de sortie de l’épisode 1 de la saison 3 de Dr Stone dans diverses régions, le nombre d’épisodes que vous pourrez regarder dans la prochaine saison 3 de cette émission, ses spoilers, ses castings, ainsi que d’autres informations liées à ce spectacle. Découvrons sans tarder sa date de sortie.

C’est une série animée japonaise et elle est basée sur une série manga du même nom. La série manga a été écrite par Riichiro Inagaki et illustrée par Boichi. Cette série manga a été publiée pour la première fois le 6 mars 2017 et après cela, elle a été adaptée pour la production de séries animées. Le premier épisode de la série animée est sorti le 5 juillet 2019 et dans un très court intervalle de temps, il a réussi à gagner beaucoup de popularité non seulement au Japon mais aussi dans d’autres pays.

L’histoire de cette série s’est déroulée vers 2019 après JC. Pendant ce temps, un éclair bizarre a calcifié de manière inattendue presque tout le dynamisme mortel. 3700 ans passent avec l’humain coincé dans la pierre, jusqu’en avril 5738, un prodige de 15 ans nommé Senku Ishigami est ressuscité de manière inattendue pour se retrouver dans un monde où tous les vestiges de la société humaine ont été corrodés par le temps. Senku installe un camp de base et commence à étudier les humains pétrifiés afin de déterminer la cause de l’événement, ainsi qu’un remède.

Dr Stone Saison 3 Épisode 1 Date de sortie

Maintenant, nous allons vous parler de la date de sortie de l’épisode 1 de la saison 3 de Dr Stone. Selon les informations officielles lors de l’événement Jump Festa 2022, il a été révélé qu’une troisième saison sera diffusée en 2023, mais jusqu’à présent, la date de sortie exacte de la saison 3 n’a pas été révélée. Si vous êtes un fan de cette série animée, il y a une bonne nouvelle pour vous et c’est une émission spéciale intitulée Dr. Stone: Ryusui qui se concentre sur le personnage Ryusui Nanami qui sera créée en juillet 2022.

Distribution de la série

Après avoir révélé tous les détails liés à la date de sortie de l’épisode 1 de la saison 3 de Dr Stone. Voici les détails du casting de cet anime.

Yûsuke Kobayashi dans le rôle de Senku Ishigami

Manami Numakura dans le rôle de Kohaku

Gen Satô comme Chrome

Ayumu Murase comme Ginro

Tomoaki Maeno comme Kinro

Karin Takahashi comme Suika

Kengo Kawanishi dans le rôle du général Asagiri

Mugihito comme Kaseki

Tetsuo Kanao comme Kokuyo

Reina Ueda comme Ruri

Yasuhiro Mamiya dans le rôle de Magma

Yuichi Nakamura dans le rôle de Tsukasa Shishio

Aaron Dismuke comme Senku

Le dernier mot

Nous concluons cet article avec la prochaine date de sortie de l’épisode 1 de la saison 3 de Dr Stone, le casting de cette série, où vous pouvez regarder cette série et quand la saison 3 va sortir, et bien plus encore. Toutes les informations que nous partageons ici proviennent de sources officielles. Si vous avez des questions concernant la date de sortie de l’épisode 1 de la saison 3 de Dr Stone, vous pouvez nous les poser dans la section des commentaires ci-dessous. Nous serons heureux de répondre à vos questions et doutes.

