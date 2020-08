Dr.Stone saison 2 : on sait qu’on aura une suite et une date de sortie

Les aventures du génie qu’est Senku et de ses amis se poursuivent au petit écran avec la sortie de la saison 2 de “Dr Stone”. Cependant, les fans devront encore attendre plusieurs mois pour le voir se produire.

Heureusement, la narration de l’adaptation de l’anime est proche du déroulement des événements dans le manga. Cela signifie que les spectateurs ne sont pas totalement ignorants de la façon dont la saga Stone Wars se poursuivra l’année prochaine.

Les spoilers de la saison 2 de “Dr. Stone” : Événements de la saison 1 qui pourraient être revisités lors de la première

Certains événements clés de la saison 1 seront revisités et auront une signification dans ce qui se passera au début de la saison 2 de “Dr Stone”. D’abord, l’invention par Senku du premier téléphone portable sur le nouveau monde jouera un rôle énorme dans leurs prochains plans et dans la façon de gagner contre l’armée de Tsukasa. Ce sera l’idée de Gen, probablement dans le premier épisode de la saison 2 de “Dr Stone”, d’utiliser l’appareil et d’imiter la voix de Lillian pour dire à l’armée qu’une nouvelle société s’est établie en Amérique. Ils pensent que cela convaincra les partisans de Tsukasa de rejoindre le royaume des sciences de Senku, donc Senku et Chrome sont d’accord pour réaliser le plan de Gen.

Et Hop, quelques pp de Senku 🧪 que j’ai fait pendant mon absence, je reviens bientôt 👀 pic.twitter.com/5f5Cx2uQR0 — Daily Dr.Stone 🧪 (@DrStoneDaily) August 10, 2020

Pour que le plan fonctionne, ils devront se faufiler dans le téléphone portable des mains de Taiju et Yuzuriha au début de la saison 2 de “Dr Stone”. On peut rappeler que Senku a envoyé le duo dans un épisode précédent de la saison 1 pour infiltrer l’Empire Tsukasa. La livraison du téléphone portable ne sera cependant pas un exploit facile. Ce sera une tâche difficile en raison de la menace que représente Homura. Senku tentera de contourner cet obstacle en utilisant un gaz détonant comme distraction. C’est probablement la première séquence pleine d’action de la saison 2 de l’épisode 1 de “Dr Stone”. Kohaku et Magma seront également impliqués, le premier faisant face à Homura et le second étant affecté à l’équipe qui livrera le téléphone portable à Taiju et Yuzuriha.

Si vous ne pouvez pas attendre l’anime, jetez vous sur les mangas

Les événements relatés ci-dessus sont basés sur les prochains chapitres du manga qui suivent ceux couverts dans la finale de la saison 1. Ainsi, à moins que les producteurs ne décident de changer radicalement le déroulement de l’histoire, c’est plus probablement ce qui se passe dans le premier épisode de la saison 2 de “Dr Stone”.



Ce qui est plus sûr, c’est que la saison 2 de “Dr Stone” approfondira la saga Stone Wars, c’est-à-dire le reste de l’Arche de la communication. La saison suivante est confirmée pour une première en janvier 2021.