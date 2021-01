« Dr. Stone », saison 2 EN LIGNE EN DIRECT: comment et à quelle heure voir la première

La deuxième saison de «Dr. Stone », l’adaptation du manga de Boichi qui raconte les aventures de Senku, un jeune scientifique qui se réveille des milliers d’années dans le futur après que toute l’humanité a été transformée en pierre, créée le 14 janvier 2021 au Japon, mais qu’en est-il? quand arrivera-t-il en Amérique latine?

Dans la première tranche de animeLe jour où Taiju Oki, un adolescent fort mais un peu ordinaire, décide enfin de déclarer son amour pour Yuzuriha, quelque chose de radical et d’inattendu se produit: juste une seconde avant la déclaration, des causes inconnues conduisent toute l’humanité à se convertir instantanément. dans la pierre. Après 3689 ans et 158 ​​jours, pendant lesquels il a lutté pour ne pas perdre connaissance et disparaître, Taiju émerge enfin de la pierre et revient à la normale. Bien que seulement pour découvrir que le reste de l’humanité ne s’est jamais réveillé de son sommeil de pierre.

Plus tard, il découvre que son ami Senku, un génie absolu avec une vocation scientifique et une mentalité beaucoup plus pragmatique, a également survécu, et ensemble ils trouvent une formule pour ramener à la vie de nombreuses statues qui n’ont pas été brisées en morceaux au fil des ans. les âges.

À la fin de la première saison « Dr PierreSenku a simulé sa mort pour s’éloigner de ses camarades et développer secrètement la technologie nécessaire pour vaincre Tsukasa. Pour ce faire, il s’est tourné vers un village qui l’aide à réaliser ses expériences, sans imaginer que la personne qui a fondé ce village il y a des milliers d’années était son propre père.

Scène de la deuxième saison de « Dr. Stone » (Photo: TMS Entertainment)

COMMENT ET À QUELLE HEURE VOIR LA PREMIÈRE DE LA SAISON 2 DE “DR. CALCUL « ?

La deuxième saison « Dr Pierre»Première au Japon le jeudi 14 janvier et sera disponible à Crunchyroll le même jour, bien que la plateforme de streaming n’ait pas précisé l’heure à laquelle le premier épisode sera diffusé.

Puis un nouveau chapitre de « Dr Pierre«Tous les jeudis, d’abord au Japon, puis en Crunchyroll.

BANDE-ANNONCE DE LA SAISON 2 DE «DR. CALCUL «

CE QUI SE PASSE AU COURS DE LA SAISON 2 DE «DR. CALCUL « ?

Dans la deuxième saison de « Dr PierreSenku et le village doivent affronter Tsukasa et tous les guerriers qu’il a réussi à réveiller depuis qu’il s’est séparé du scientifique. Ce ne sera pas facile, mais notre protagoniste a la science de son côté, il est donc possible qu’il conçoive une arme ou une stratégie pour vaincre son ennemi juré.

En outre, dans les derniers épisodes du premier opus, il a été montré comment lui et son groupe avaient fini de fabriquer un téléphone très rustique mais fonctionnel à cet âge de pierre. Malheureusement, ils doivent en faire un autre pour que Taiju et Yuzuriha puissent converser à distance avec Senku et compagnie.

Taiju et Yuzuriha ont été découverts par l’un des espions de Tsukasa. Maintenant qu’il sait que son ennemi est vivant et que la guerre est imminente, il ne se distanciera pas de ces deux personnages.