Dr. Stone Chapitre 211 – La fusée aller-retour de Suika et Chrome

Le chapitre 211 du Dr Stone continue les préparatifs d’un voyage sur la lune, avec Suika et Chrome travaillant sur les derniers projets de recherche avec le reste de l’équipage de Science Kingdom. Le Dr Stone expose le conflit entre les scientifiques opposés Senku et le Dr Xeno, qui vise à se battre sur la lune. Nous parlerons de Date de sortie du chapitre 211 de Dr. Stone et le temps, les fuites d’analyses brutes et les spoilers, et les sites officiels où vous pouvez lire les derniers chapitres légalement et gratuitement.

Le groupe essaie de comprendre pourquoi un humain se pétrifierait sur la lune et la fusée qu’ils sont sur le point de construire, sur la base du récent Dr Stone. Ils comprennent que la fusée est un aller simple pour la lune et qu’elle ne peut pas revenir car elle sera détruite une fois qu’elle atterrira. Suika sait que les hommes qui se dirigent vers la lune ne les remarqueront pas jusqu’à ce que le reste de l’équipe arrive pour les ressusciter.

Résumé du chapitre 210 du Dr Stone

Dr STONE, Ch. 210 : La dure réalité de la mission lunaire étant un aller simple commence à s’imposer à tout le monde. Lisez-le GRATUITEMENT à partir de la source officielle ! https://t.co/EplX4HErNh pic.twitter.com/HD23tSDRDc – Shonen Jump (@shonenjump) 12 septembre 2021

L’équipe a commencé à travailler sur la fusée, tandis que Sai travaille sur un ordinateur. Kaseki collabore avec une autre équipe pour fondre les cailloux en aluminium. Senku a montré comment travailler avec l’équipage et a dessiné une carte pour eux. Il divulgue les matériaux utilisés pour fabriquer la fusée. Gen, Kaseki et Koharu sont soulagés que la présentation de Senku soit simple, mais ils savent que cela demandera beaucoup de travail et de patience. Gen travaille sur la section électrique et analyse les mesures qu’il doit prendre.

Z=210 spoilers devant

.

.

.

.

.

Je suis touché par les longueurs que Chrome et Suika vont aider le Rocket Trio, mais je me sens un peu meh à l’idée d’avoir un plan rapide et sûr pour la lutte présentée juste le chapitre précédent. J’ai l’impression que le Dr STONE a besoin d’une tension plus sérieuse. pic.twitter.com/R49flijiP0 — 【dewz】 (@exudosanimes) 13 septembre 2021

Date de sortie du chapitre 211 de Dr. Stone

Le 17 septembre 2021, Dr. Stone Chapitre 211 sortira. Généralement, le manga sort le dimanche, mais en raison de certaines modifications, le chapitre 211 du Dr Stone sort ce vendredi. En cas de changement, le changement sera reflété dans la publication.

Où lire, Dr Stone Chapitre 211 ?

Tout comme les autres chapitres, Dr. Stone est officiellement disponible dans Viz Media, Mangaplus et le shonen manga hebdomadaire de Shueisha. Les deux sites Web exigent que vous deveniez membre pour lire les chapitres. Cependant, vous pouvez lire les trois derniers chapitres gratuitement.

C’est tout sur Dr. Stone Chapitre 211. Pour plus de mises à jour, restez à l’écoute de 45Secondes.fr.