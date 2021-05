Dr. Stone Chapitre 196 Date de sortie, attentes et où lire?

Dr. Stone est une fiction basée sur la science basée sur l’aventure de Senkuu dans la restauration de l’humanité. Maintenant que le sort de l’humanité et sa survie entre les mains de Suika. Que fera Suika pour redonner vie aux pierres? Pour savoir tout ce qui se passe dans le chapitre 196 du Dr Stone, restez à l’écoute jusqu’à la fin!

Suika ne sait pas grand-chose sur la formule du fluide Revival. Ses chances de réussir en peu de temps ne sont pas une bonne idée. Mais si elle est capable de trouver la bouteille que Luna a jeté juste avant la pétrification. Il y a des chances qu’elle soit capable de détruire tout le monde, néanmoins Senkuu.

Dr STONE, Ch. 195: Suika est toute seule au monde! C’est une petite fille courageuse, mais il faudra plus que du courage pour sauver l’humanité! Lisez-le GRATUITEMENT à partir de la source officielle! https://t.co/pj1pJy9lHc pic.twitter.com/kaRsvjY5wo – Saut Shonen (@shonenjump) 9 mai 2021

Chapitre 196:

Selon les dernières informations, Suika pourra trouver une carte qui la mènera à l’emplacement de Senkuu et d’autres. Suika pense que Luna et Chelsea iront vers le nord, mais bientôt elle les trouve avec la bouteille du fluide de renaissance. Plus tôt, elle découvre que Luna a jeté son seul espoir de fluide de réveil.

Avec tout le mal qui se passe, quel bien peut ramener Senkuu à la vie! Eh bien, selon les spoilers, il est dit que le Suika parvient d’une manière ou d’une autre à ramener Senku à la vie. Après quoi, Senkuu construit le fluide pour ramener le reste à la vie. Cela ne s’arrête pas là, Ukyo informe Senku que le ciel l’a appelé. La voix leur demandera alors d’atteindre la lune, où il y aura une révélation intéressante.

Veuillez noter que les spoilers peuvent ne pas toujours être vrais. C’est cependant proche de ce qui peut arriver dans le prochain chapitre.

Dr.Stone Chapitre 196 Date de sortie

Le chapitre 195 de Dr. Stone a été retardé en raison de la semaine dorée célébrée au Japon, mais à partir du chapitre 196 de Dr. Stone, il est prévu de sortir le 16 mai 2021. En cas de retard ou de mise à jour du manga, le chapitre sera mis à jour avec les informations en bonne et due forme.

Où lire le chapitre 196 du Dr Stone?

Tout comme les autres chapitres, Dr. Stone est officiellement disponible dans Viz Media, Mangaplus et le manga hebdomadaire shonen de Shueisha. Les deux sites Web exigent que vous deveniez membre pour lire les chapitres. Cependant, vous pouvez lire gratuitement les trois derniers chapitres.

