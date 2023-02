‘Dr. Le talk-show de Phil se termine cette année après 21 saisons

Après 21 saisons, l’un des rois de la journée s’en va.

« Dr. Phil ”– le talk-show de longue date qui présente le Dr Phil McGraw, 72 ans, donnant des conseils aux couples en duel, aux parents, aux adolescents et aux personnes souffrant de divers problèmes de toxicomanie ou de santé mentale – prendra fin après le courant 2022- Saison télévisée 2023, a confirmé CBS Media Ventures dans un communiqué du 31 janvier à NBC News.

Le communiqué, qui indiquait que McGraw avait travaillé à la télévision pendant plus d’un quart de siècle après avoir fait ses débuts dans « The Oprah Winfrey Show » à la fin des années 90, indiquait spécifiquement que McGraw « choisissait de quitter la journée pour de nouvelles entreprises ».

« J’ai eu la chance de passer plus de 25 années merveilleuses à la télévision de jour », a déclaré McGraw dans le communiqué. «Avec cette émission, nous avons aidé des milliers d’invités et des millions de téléspectateurs à travers tout, de la dépendance et du mariage au bien-être mental et à l’éducation des enfants. Cela a été un chapitre incroyable de ma vie et de ma carrière, mais pendant que je m’éloigne de la journée, il y a tellement plus que je souhaite faire.

Le Dr Phil McGraw prend la parole sur scène lors d’un événement à Los Angeles le 20 octobre 2012. Ben Rose / Wire Image

Le communiqué ajoute que McGraw, qui est producteur exécutif de son émission titulaire, « se concentrera sur la programmation aux heures de grande écoute » dans un avenir immédiat et « prévoit d’annoncer un partenariat stratégique aux heures de grande écoute, prévu pour un lancement début 2024 ».

« Je suis obligé de (m’engager) avec un public plus large parce que j’ai de graves préoccupations pour la famille américaine, et je suis déterminé à aider à rétablir une clarté d’objectif ainsi que nos valeurs fondamentales », ajoute McGraw dans le communiqué.

Variety rapporte que malgré de moins en moins de téléspectateurs regardant la télévision linéaire, «Dr. Phil » est toujours la deuxième émission de jour la plus regardée à l’antenne, avec une moyenne d’environ 2 millions de téléspectateurs par épisode, qui dure une heure du lundi au vendredi.

« Phil est un partenaire précieux et un membre de la famille CBS/King World, et bien que son émission se termine après 21 ans, je suis heureux de dire que notre relation ne l’est pas », a déclaré Steve LoCascio, président de CBS Media Ventures, dans le communiqué de presse. « Phil a changé le paysage de la journée en tant que force derrière l’un des talk-shows les plus populaires jamais diffusés à la télévision pendant la journée – Nous prévoyons d’être dans le ‘Dr. Phil’ travaille avec la bibliothèque pour les années à venir et accueille les opportunités de travailler ensemble à l’avenir.

CBS Media Ventures offrira aux stations la possibilité de diffuser des épisodes de l’émission de longue durée sous forme de rediffusions et les notes de publication prévoient de les habiller avec « de nouveaux contenus tels que des enveloppements et des intros de McGraw, ainsi que des mises à jour d’invités. ”

« Dr. Phil ”– qui est à l’antenne depuis septembre 2002 – a fourni plus de 35 millions de dollars de ressources à ses invités hors caméra, après être apparu sur scène, a noté CBS dans le communiqué.

Avant d’apparaître dans l’émission de Winfrey, McGraw a fondé une entreprise qui utilisait la psychologie médico-légale pour évaluer les jurés potentiels – une histoire qui a inspiré l’émission CBS « Bull », qui mettait en vedette Michael Weatherly et s’est déroulée de 2016 à 2022. McGraw a été crédité en tant que producteur exécutif sur ce et une autre émission de jour récemment interrompue « The Doctors ».

McGraw est actuellement le producteur exécutif de « So Help Me Todd », un drame juridique scénarisé mère-fils diffusé le jeudi soir sur CBS avec Marcia Gay Harden et Skylar Astin.

Il est également l’hôte de deux podcasts – « Phil In The Blanks » et « Mystery & Murder : Analysis by Dr. Phil ».