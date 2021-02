Dr John Torres sur les blessures de Tiger Woods: «  La grande préoccupation était l’amputation  »

Tiger Woods se rétablit mercredi matin après avoir subi une intervention chirurgicale pour remédier aux multiples fractures et blessures qu’il a subies à la jambe, au pied et à la cheville dans un accident de capotage d’une voiture en Californie mardi.

Le correspondant médical de NBC News, le Dr John Torres, a pesé sur le pronostic de l’athlète aujourd’hui mercredi, sur la base de une déclaration de mardi soir du médecin en chef du centre médical Harbour-UCLA, où Woods est soigné.

Répondant à la partie de la déclaration qui explique que le célèbre golfeur avait « des fractures ouvertes comminutives affectant à la fois les parties supérieure et inférieure des os du tibia et du péroné » dans la jambe inférieure, Torres a déclaré: « Cela ne sonne pas bien, et ce n’est pas bon pour son rétablissement. «

« Comminuté signifie essentiellement que l’os a été brisé en plusieurs parties. Ce n’était pas seulement une fracture propre », a poursuivi Torres. « Quand ils entrent chirurgicalement, ils doivent réparer toutes ces pièces, les reconstituer toutes ensemble, s’assurer qu’elles sont stables. »

Il a ajouté que la déclaration de l’UCLA indique que les fractures de Woods avaient «percé la peau», ce qui conduit à «un degré élevé de possibilité d’infection, non seulement à la peau mais à l’os lui-même».

« C’est à ce moment-là que vous pouvez commencer à avoir des complications », a expliqué Torres, ajoutant que les multiples fractures et os qui traversent la peau nécessitent « beaucoup de chirurgie pour ramener cet os là où il est censé être et stabiliser cet os ».

Selon Torres, les blessures à la jambe de Woods sont « une véritable (urgence) » parce que « la pression commence à s’accumuler à cause du gonflement de cette partie de la jambe, et elle s’accumule à un point si élevé, elle coupe la circulation, et elle provoque des lésions nerveuses si elles ne sont pas prises en charge rapidement. «

«Donc, ce que font les chirurgiens, c’est qu’ils entrent et relâchent essentiellement cette pression en ouvrant le muscle, en l’exposant à l’extérieur afin qu’il ait un moyen de soulager la pression, et qui laisse la circulation circuler, qui permet au nerf de ne pas être endommagé. . «

« Le gros problème était l’amputation parce que s’il ne le fait pas rapidement, et de façon rapide, je veux dire d’ici une heure environ, il pourrait envisager une amputation de cette jambe », a ajouté Torres.

Il a estimé que Woods avait « environ six semaines de récupération juste des fractures », mais les blessures au pied et à la cheville pourraient prendre encore plus de temps.

« (Woods) va avoir la post-récupération habituelle d’une fracture, une atrophie musculaire, devoir revenir en arrière et réapprendre à marcher pour s’assurer qu’il construit ce muscle », a expliqué Torres. « Mais s’il devait faire fusionner cette cheville ou s’il subissait de grosses procédures à cette cheville, ils vont limiter la mobilité. Cela prendra plus de temps pour récupérer, et il ne pourra vraiment jamais retrouver cette mobilité qu’il avait auparavant. , ce qui pourrait certainement avoir un impact sur sa façon de jouer. «

Vers 7 heures du matin mardi PST, le Genesis GV80 de Woods s’est écrasé à la frontière de Rolling Hills Estates et de Rancho Palos Verdes, a rapporté NBC News. Il était conscient et dans un état stable lorsqu’il a été retiré de la voiture, a déclaré mardi le chef des pompiers du comté de Los Angeles, Daryl Osby, lors d’une conférence de presse.

L’un des agents qui ont répondu, l’adjoint du shérif du comté de Los Angeles, Carlos Gonzalez, a parlé à Craig Melvin de 45secondes.fr de ce qu’il a vu sur les lieux.

« Je ne pense pas qu’il était conscient de la gravité de sa blessure à ce moment-là. Cela pourrait être un mélange d’adrénaline, cela aurait pu être un choc », a déclaré Gonzalez AUJOURD’HUI. « Encore une fois, c’était très rapide, le moment où je suis arrivé à partir du moment où il s’est retourné, donc je ne sais pas s’il a eu le temps d’évaluer complètement ses blessures. »