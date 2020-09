Dr. Dre: Son ex veut 20000 € par mois sur sa facture de téléphone portable

06/09/2020 22h50

Wow, Nicole Threatt Young ne fait pas les choses à moitié. La future ex-femme de Dre veut voir du charbon, et pas trop. Elle exige deux millions de dollars d’entretien de son ex – un mois!

Cette semaine, une nouvelle surprenante est arrivée: Dr. Dre (55 ans) et Nicole Threatt Young (50 ans) veulent divorcer. Le couple peut revenir sur une histoire commune de plus de 24 ans.

En raison des fameuses «différences irréconciliables», l’Américain a demandé le divorce en juin.

Deux millions de maintenance par mois

Comme l’a rapporté le portail Gossip toujours très bien informé “TMZ”, Nicole Threatt Young réclame une pension alimentaire temporaire de deux millions de dollars jusqu’au divorce officiel.

Cela semble approprié? Non, elle veut 2 millions de dollars par mois. Cela représente un demi-million de dollars par semaine, ou 71 000 dollars par jour. Comment diable êtes-vous censé dépenser autant d’argent là-dessus?

Aussi intéressant:

20000 € par mois pour les téléphones portables et les courriels

Nicole Threatt Young donne des réponses précises à cette question. Vos frais de fonctionnement sont répertoriés comme suit.

Blanchisserie et nettoyage: 10000 € Vêtements: 135000 € Éducation: 60 000 € Divertissement: 9000 € Dons: 125000 € Prêt hypothécaire: 100 000 € Téléphone, téléphone portable et e-mail: 20000 USD

L’ensemble du réseau se moque déjà de cette liste ridicule. 20 000 € pour les téléphones portables et les courriels? Dans quel univers vit cette femme? Un utilisateur d’Instagram a plaisanté à propos de la nouvelle: «Ce téléphone portable doit avoir au moins Jésus sur le bouton de numérotation abrégée».

Source: instagram.com

Pas de maintenance, mais de l’argent silencieux?

On se demande immédiatement, bien sûr, comment diable pense-t-elle que le Dr. Dre paiera cette immense somme. Un utilisateur d’Insta a commenté la liste avec les mots brefs: “Elle a quelque chose contre lui dans sa main … c’est aussi simple que cela”.

Et en fait, cette explication réaliste semble plus logique que la réclamation d’entretien surnaturelle de Nicole Threatt Young. De plus, Dr. Dre ne ronge pas la faim lui-même. La valeur nette du musicien a été estimée par Forbes à l’été 2019 à 800 millions de dollars.

Aucun contrat de mariage valide

Comme on dit, il ne devrait pas non plus y avoir de contrat de mariage. Nicole Threatt Young a fait savoir au tribunal de district de Los Angeles qu’elle avait signé un accord prénuptial peu avant le mariage en mai 1996, le Dr. Dre l’aurait détruit. Dans un geste romantique, il déchira le contrat lui-même et toutes les copies et les déclara ainsi invalides.

Si c’est vrai, alors elle a droit à la moitié de sa fortune – environ 400 millions de dollars. Avec la somme dans le compte, vous pouvez ensuite dépenser en toute confiance 20000 € par mois en factures de téléphone portable.