Dr. Dre parraine l’événement Feed Your City Challenge à Compton

Le Dr Dre a parrainé un événement Feed Your City Challenge à Compton, samedi.

Le Dr Dre, Tony Draper et Ricky Davis ont parrainé samedi l’événement Feed Your City Challenge à Compton, en Californie, où ils ont aidé à fournir des produits d’épicerie gratuits en réponse à la pandémie COVID-19. Kevin Winter / « L’unité est en nous tous. En travaillant ensemble, nous pouvons servir les mal desservis », a expliqué Dre. «Thanksgiving est un moment spécial pour rassembler les gens; les gens ne devraient pas avoir à se soucier de la façon dont ils vont nourrir leur famille pour les vacances, nous avons donc accepté le défi de Tony Draper et de son équipe de générer cette unité pour Compton pendant ces temps difficiles. « Le « Feed Your City Challenge » a été lancé par Draper et Davis. Le site Web de la Fondation décrit la mission du défi en disant: «Donner un soulagement aux familles de la communauté. Se battre pour les pauvres et les défavorisés». Avoir une pleine compréhension de ce que signifie venir de foyers pauvres. Avec la force de Dieu et un travail acharné, nous avons surmonté et réussi et c’est pourquoi notre mission est de redonner. « L’événement de samedi était sur le thème de Thanksgiving avec des dindes distribuées en plus des fournitures régulières. De nombreux rappeurs ont participé au Feed Your City Challenge tout au long de l’année, dont 2 Chainz qui ont prêté main forte en septembre. [Via]