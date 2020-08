Dr.Disrespect : le grand retour

“Dr Disrespect” est de retour en streaming, cette fois sur YouTube. Son premier streaming sera diffusé en direct demain à 15 heures EDT. Ce streamer controversé a été définitivement banni de Twitch fin juin, pour des raisons encore inconnues.

DrDisrespect has added a $4.99/Join button to his YouTube channel, went live on Instagram just now, and played a parody news report at the end saying that “DrDisrespect may return to streaming as soon as today” pic.twitter.com/rYLmL3ue6L

— Rod Breslau (@Slasher) August 6, 2020