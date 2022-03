Downton Abbey : les acteurs qui manquaient au film

IMAGES UNIVERSELLES

Le film inspiré de la série d’époque est arrivé sur Netflix et est devenu une tendance. Découvrez qui a dit non au projet et quelles étaient ses raisons.

©IMDBDownton Abbey a créé son film sur Netflix.

Pour les fans d’histoires d’époque, il existe un classique incontesté : Downton Abbey. Créé en 2010 à la télévision britannique, le drame créé par Julian Fellowes est apparu comme l’une des propositions les plus fortes du genre. Non seulement il a laissé un héritage très pertinent, mais il continue aussi à ce jour de faire parler les gens. Surtout maintenant que votre film créé en 2019 arrivé au catalogue Netflix.

La série mettait en vedette une famille qui s’étend sur plusieurs générations, tout comme son personnel travaillant sur le domaine de Downton Abbey. Les Crawley Ils traversent les événements les plus importants de l’histoire, tels que le déclenchement de la Première Guerre mondiale ou la grippe espagnole, parmi tant d’autres. Ses 6 saisons sont disponibles pour profiter de Amazon Prime Vidéo. Mais… qu’en est-il de son film ?

Dirigée par Michel Engler, le film signifiait une histoire dérivée de la série acclamée et ramenait les personnages tant aimés des téléspectateurs. Cependant, il y a eu quelques absences qui ont soulevé des doutes parmi eux. Quels étaient les acteurs qui manquaient au film ? Pourquoi ont-ils décidé de s’en aller ? La vérité est que la plupart des membres de la distribution originale ont décidé de rejoindre le projet, mais beaucoup d’autres ont rejeté la proposition.

Le plus frappant était peut-être Lily James, qui a donné vie à Lady Rose Aldrige, c’est-à-dire la fille des marquis de Flintshire. L’actrice qui triomphe aujourd’hui avec Pam et Tommy Il a quitté la fiction avec une raison très claire et sincère : «Mon personnage a déménagé à New York, donc ce serait fou de la faire revenir.”. Dans un dialogue avec People, il a soutenu : «J’aurais adoré revenir pour une scène, mais pour un film, cela ne peut pas être comme un spécial de Noël et il doit s’agir d’une histoire ciblée. Il n’y avait pas de place pour Rose”.

James a précisé qu’il n’y avait pas de rancune avec la production et qu’à ce jour, il reste en contact avec ses collègues. En outre, Samantha Bond –Lady Rusamund Painswick dans la série- a spécifiquement dit : «Je ne peux pas”. Pour sa part, Siobhan Finneranqui a donné vie à Sarah O, Brien, la femme de chambre personnelle de Lady Grantham et Ed SpeelersJimmy Kent dans Downton AbbeyIls n’ont pas non plus participé au film tant attendu qui triomphe désormais sur Netflix.

