Downton Abbey 2 retardé jusqu’au printemps 2022

Il semblait qu’avec la pandémie de Covid19 touchait à sa fin et que les calendriers de sortie des films devenaient plus sûrs. Hélas, cela peut ne pas être le cas. Il semble que certains films ne soient toujours pas à l’abri du redoutable report forcé. Il a été révélé aujourd’hui que le très attendu Downton Abbey 2 ne nous honorera pas de sa présence avant le printemps de l’année prochaine, à la grande déception des fans.

Alors qu’il était initialement prévu de sortir le 18 décembre, il semble que la suite n’arrivera pas dans les salles avant le 18 mars 2022 après avoir officiellement reculé la date. Les fans ont eu un aperçu du tournage dans les images fixes de la production le mois dernier, mais malgré le tournage en plein essor, il est maintenant, ne sera pas un joyeux Noël pour Downton Abbey amoureux partout.

Le suivi très attendu, Downton Abbey 2 présente une majorité de membres de la distribution du premier film, dont Michelle Dockery dans le rôle de Mary Talbot, Matthew Goode dans le rôle d’Henry Talbot, Maggie Smith dans le rôle de Violet Crawley (comtesse douairière de Grantham) et Hugh Bonneville comme Robert Crawley (comte de Grantham). De plus, la suite apporte également de nouveaux arrivants, Hugh Dancy (Annibal), Laura Haddock (gardiens de la Galaxie), Nathalie Baye (Attrape-moi si tu peux) et Dominic West (Le fil) dans le domaine très britannique et la vie de ses habitants.

Le premier film de Downton Abbey a été un énorme succès, avec un week-end d’ouverture national de 31 millions de dollars lors de sa sortie en 2019, quatre ans après la fin de la série télévisée sur laquelle il était basé. Après la vie de la famille Crawley, le film a continué les hauts et les bas de haute tension du ménage qui ont fait de la série un tel succès. Après avoir ravivé l’amour des fans pour les propriétaires de domaines chics et leurs serviteurs, une suite a été rapidement mise en production, mais après avoir été bloquée avec la plupart de l’industrie cinématographique en 2020, le tournage n’a pu commencer qu’il y a quelques semaines.

La date de sortie réorganisée signifie que le film sera désormais confronté à celui de Lionsgate Le garçon incassable, et viendra juste une semaine avant l’arrivée de Doctor Strange de Marvel dans Le multivers de la folie. Cependant, la base de fans plus âgée de la série fera sans aucun doute un long chemin pour s’assurer que Downton Abbey continue de régner en maître quand il arrive enfin. Avec une multitude de films retardés et reprogrammés qui sortiront au cours de la prochaine année, il n’y a pas beaucoup de dates claires disponibles pour la sortie d’un film et sans concurrence. Si Downton Abbey 2 avait été publié comme prévu à l’origine, il se serait retrouvé La matrice 4 et L’homme des rois, alors peut-être que le changement de date sera une bonne chose.

Écrit par Julian Fellowes, le créateur et scénariste de la série et du premier film, et réalisé par Simon Curtis, on sait peu de choses sur l’histoire qui sera racontée cette fois-ci, mais avec les périodes en constante évolution, nous pouvons nous attendre à voir le film qui se déroule quelques années après le dernier film. Bien qu’il soit peu probable que nous voyions les Crawley revenir sur le petit écran, si le nouveau film rapporte les nouveaux 200 millions de dollars bruts que le premier film a réussi, alors ce n’est peut-être pas la dernière fois que nous les voyons sur grand écran.

