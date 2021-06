Downton Abbey 2 Le premier regard de l’ensemble émerge

En ce qui concerne les drames d’époque à succès, Downton Abbey a fait mieux que la plupart. Une série télévisée extrêmement populaire, suivie d’un film à succès, les fans ne semblent tout simplement pas en avoir assez des hauts et des bas du domaine familial Crawley. Donc quand Downton Abbey 2 a été annoncé avec sa date de sortie de Noël, ceux qui attendaient plus du drame de Julian Fellowes espéraient que les choses avancent. Aujourd’hui, c’est exactement ce qu’ils ont obtenu avec la première photo de tournage montrant que le tournage est en cours.

L’officiel Downton Abbey compte et Focus Features, qui sont derrière le film, ont posté l’image sur leur fil Twitter, qui montre l’action sur le point de démarrer sur le tournage d’une scène dans la cuisine du domaine. Alors qu’un clap domine l’image, sur le bord, on peut voir les visages flous de certains des personnages bien-aimés qui ont assuré le bon fonctionnement du ménage au cours des six saisons de l’émission télévisée et de la sortie sur grand écran qui a suivi. Il n’y a pas de seigneurs ou de dames du manoir à voir dans ce cliché, mais ce n’est qu’une question de temps avant que nous ne soyons, espérons-le, traités à d’autres clichés dans les coulisses.

Bien que peu de choses soient révélées sur la photo, il est possible de voir le visage flou d’Allan Leech dans le rôle de Thomas Branson. Bien qu’il soit difficile de dire qui d’autre est dans le coup, nous savons que Hugh Bonneville, Elizabeth McGovern et bien sûr Dame Maggie Smith reviennent tous avec le reste de la distribution originale, ainsi que les nouveaux ajouts de Dominic West, Laura Haddock, Hugh Dancy et Nathalie Baye. La production du film étant clairement bien avancée, nous pouvons, espérons-le, nous attendre à ce que les premiers clips officiels arrivent dans un proche avenir.

L’annonce a été accueillie avec beaucoup d’enthousiasme par les abonnés de l’émission sur Twitter. Un utilisateur a déclaré: « Cette photo me rend absolument étourdi — d’une manière élégante intériorisée et sobre, bien sûr. » Un autre a ajouté: « OMG, COMMENT EST-CE QUE J’AI JUSTE DÉCOUVERT À CE SUJET, JE SUIS TROP EXCITÉ », tandis qu’un troisième a jailli: « OUI OMG JE VAIS PLEURER, MON C HEUR EXPLOSE NE PEUT PAS ATTENDRE. »

OUI OMG JE VAIS PLEURER MON COEUR EXPLOSE JE NE PEUX PAS ATTENDRE – sara☁️ (@hugmetr0ye) 17 juin 2021

OMG COMMENT EST-CE QUE J’AI JUSTE DÉCOUVRIR CELA, JE SUIS TELLEMENT EXCITÉ ???????? – Ivy Daitch (@IvyDaitch) 17 juin 2021

Cette photo me rend absolument étourdie — d’une manière élégante intériorisée et retenue, bien sûr. #DowntonAbbey2pic.twitter.com/1roOIRomxm – Elyse Ashton (@ElyseAshton1) 17 juin 2021

Downton Abbey diffusé pour la première fois au Royaume-Uni en 2010, et est arrivé sur PBS en janvier de l’année suivante dans le cadre de sa Chef-d’œuvre classique anthologie. La série dépeint la vie dans une propriété de campagne fictive du Yorkshire, en Angleterre, et se déroule entre 1912 et 1926, retraçant la vie domestique de la famille aristocratique Crawley et de ses serviteurs. Au cours des six saisons, de nombreux événements historiques se sont mêlés à l’histoire, tels que le naufrage du Titanic, le déclenchement de la Première Guerre mondiale et la pandémie de grippe espagnole. Le film, sorti en 2019, a été la suite directe de la série, reprenant les événements de 1927 et centré sur une visite à Downton du roi George V et de la reine Mary. Il n’y a actuellement aucun détail disponible sur l’intrigue du nouveau film, mais nous nous attendrions à voir un petit saut dans le temps vers la fin des années 1920 ou le début des années 1930.

Downton Abbey 2 sortira en salles le 22 décembre 2021.

