Dove Cameron révèle son histoire avec la dépression et la dysphorie

La star de Disney a déclaré qu’il traversait un conflit avec son identité qui l’affectait dans tous les aspects de sa vie. C’est ainsi qu’il a expliqué à ses followers comment il vit les critiques des haters.

© GettyDove Cameron au Met Gala 2022.

Dans les réseaux sociaux, il est courant de trouver le soi-disant ‘haineux’. Depuis l’anonymat, différents internautes donnent leur avis en toute impunité sur des célébrités. Et chaque fois qu’il y a un événement, il se multiplie. C’est donc arrivé avec Colombe Cameronl’étoile de Disney qui a participé pour la première fois à gala rencontré et qui a reçu une cataracte d’éloges, mais aussi de critiques. Malgré le fait qu’elle semble très confiante devant les caméras, la vérité est que l’actrice a un dure histoire de vie.

Sa beauté évidente et son style imposant ont fait d’elle non seulement une jeune talent hollywoodienmais aussi dans un Icone de la mode avec de l’expérience sur les tapis rouges. Mais si les téléspectateurs apprécient chacun de ses looks, en réalité, Dove Cameron passe par un processus très complexe : la dépression associée à la dysphorie. Que signifie? Un sentiment constant d’inconfort avec votre identité.

C’est ce que l’actrice a dit Descendants sur votre profil Instagram vérifié. Dans un long post, dans lequel il a inclus des images pleurant devant le miroir, il a expliqué à ses followers quel était son diagnostic s’il s’agissait de santé mentale. « Le « moi » est quelqu’un que j’ai toujours profondément connu, quelqu’un que j’aime et que je protège comme mon propre enfant. Je le sais moi et nous sommes très proches. Mais pour moi, Identité et soi ont toujours été diamétralement opposés et il n’y a eu de place que pour un à la fois pour occuper ma vie», a commencé par dire Cameron.

La célébrité a poursuivi en détaillant: «Je n’ai jamais réussi à leur faire tenir la main et je m’en rends compte en vieillissant. C’est pourquoi J’ai la conviction profonde que qui je suis a tort. Je n’ai pas le droit d’être qui je suis, je ne suis pas fait pour être ici. J’ai l’impression que je dois être quelque chose d’autre si je veux être autorisé à être ici et je veux vraiment être ici avec toi.”. Et j’ajoute : « La plupart du temps, je ne suis attiré par aucune identité, je me sens plus naturel comme quelque chose d’imperceptible pour moi, une énergie et une présence.”.

Après avoir détaillé en profondeur ce qu’est la dépression et la dysphorie, qui affectent chaque aspect de sa vie, il a insisté : «La seule chose que j’aie très claire, c’est que je suis intéressé par une vie libre de moi-même. Je commence à espérer que la plate-forme publique sur laquelle j’ai eu du mal à apprendre à occuper un espace en tant que moi-même, puisse en fait être le conduit du changement, du soutien mutuel, de l’exploration et de la sécurité.”. Et il a conclu : «Peut-être que les espaces les moins humains peuvent devenir les plus humains si nous le souhaitons. Je les aime”.

