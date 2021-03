Dove Cameron a prédit son rôle de Bubble dans The Powerpuff Girls

Maileg Dinosaure dans son œuf, gautosaure médium - 37 cm

The sweet Gantosaurus collection will ensure a lot of playful hours. The soft toys are made of the softest fabric and comes with its own natural looking Gantosaurus egg. Product details Item number : 16-0926-01 Size : Medium Height : 37 cm Age: All ages Washing instruction: 30 degrees Material: Cotton / Ramie