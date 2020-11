Douleur et gloire: Pedro Almodóvar «  se déshabille  » dans ce grand film

« Douleur et gloire » ce sera le film le plus important de la télévision gratuite que nous puissions voir ce week-end. Un film qui Il était sur le point d’atteindre la gloire aux Oscars l’année dernière, dépassé dans la statuette du « meilleur film étranger‘par les « Parasites » imparables, qui a fini par être le grand gagnant de la soirée, obtenant également récompenses importantes de la stature de la réalisation, du film ou du scénario.

Mais seul ce phénomène pourrait arrêter cette réflexion personnelle qui Pedro Almodóvar nous fait cadeau de sa carrière professionnelle, grâce au personnage d’Antonio Banderas, qui est l’extension du réalisateur dans un film, ainsi que pour le partage tToutes les pensées que le manchego a à l’intérieur sur les moments les plus cruciaux de sa carrière, la vie pas facile d’un artiste, avec tous les hauts et les bas que cela implique.

Donc, on suit la peau d’un artiste qui passe en revue toute sa vie, non seulement professionnelle, mais aussi personnelle. Une réalité qui croise les expériences du passé quand une cinémathèque retrouve son plus grand succès, ce qui lui fait revivre certains de ces moments forts qui ont marqué sa vie, et une nouvelle opportunité de continuer à contribuer avec son talent. Il convient de noter que même si la prémisse peut sembler quelque peu narcissique, Almodóvar n’a pas l’intention de prouver quoi que ce soit dans ce filmIl essaie plutôt de nous offrir toutes les conclusions auxquelles il est parvenu après une vie réussie.

Si vous n’avez pas encore apprécié ce joyau authentique, vous avez aujourd’hui une belle opportunité car « Douleur et gloire » sera diffusé sur TVE à partir de 22h05 la nuit.

