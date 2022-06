Dougie Henshall joue dans Shetland : « Je pense que c’est une série très humaine »

Beaucoup d’acteurs sont aujourd’hui confrontés à la tâche difficile de jouer un rôle pendant plusieurs années. Et à l’ère du streaming et du renouvellement continu des saisons de séries, cela devient de plus en plus courant. Quelque chose qui semble si simple, en réalité ça ne l’est pas, car l’interprète doit construire son personnage très profondément de manière à ce que les fans puissent s’identifier de plus en plus à lui. UN dougie henshall Quelque chose de similaire vous est arrivé. L’acteur incarne le détective Jimmy Pérez depuis près de 10 ans dans Shetlandla police britannique créée par Anne Cleeves.

Télé de gland vient de sortir rien de moins que sa saison 6, dont l’intrigue est particulièrement complexe pour son protagoniste. Jimmy vient de perdre sa mère et doit faire face à cette douleur comme il le peut. De plus, son père commence à avoir des problèmes de mémoire et la solitude qu’il ressent devient de plus en plus perceptible. Sans aucun doute, cet épisode part – au moins un peu – de la police elle-même pour enquêter davantage sur les sentiments de Jimmy et ses liens.

dougie henshall navigue dans presque tous les chapitres ce chagrin inexorable et tente de se recomposer comme il peut pour continuer avec le brio de son métier. Il ne fait aucun doute que cette saison a un ton plus mélancolique et sombre, en raison de tout ce qui arrive à son personnage principal. Dans cet aspect, l’acteur a parfaitement su gérer les difficultés que proposait cette scène de Jimmy.

Dans spoilersnous avons pu nous entretenir en exclusivité avec l’acteur, qui nous a raconté plus en détail comment il avait réussi à enquêter sur Jimmy et, bien entendu, nous a répondu s’il serait possible de le revoir dans un nouvel opus de Shetland.

Vous avez joué ce personnage pendant plus de neuf ans. Comment faites-vous pour y trouver de la nouveauté tout en préservant son essence ?

Eh bien, heureusement, nous avons eu le même écrivain au fil des ans. Cela fait donc une différence parce qu’il a écrit l’arc de l’histoire à son sujet et l’a rendu plus intéressant. Même en essayant d’améliorer le spectacle. Je n’aurais jamais pensé que je ferais quelque chose aussi longtemps. J’ai pensé : pourquoi ferait-il cela ? Et maintenant je me retrouve ici il y a presque 10 ans. Mais je l’aime bien. Je pense que la réponse est que j’aime le personnage. Ça m’inquiète. Et l’essence de lui, que vous avez mentionnée, n’a pas changé. Disons que la vie change et que des choses lui arrivent, mais c’est la même personne que nous voyons devenir triste encore et encore.

Et à un moment donné, vous sentez-vous identifié à Jimmy ?

Tous les acteurs sont différents, mais j’ai joué des personnages que j’ai toujours cru être moi-même. Je n’ai personne d’autre dans ce cadre de référence émotionnel, vous savez. C’est comme explorer différentes facettes de moi-même. Donc, si je joue un flic avec une fille adolescente qui ne peut pas se remettre de la mort de sa femme, j’essaie d’aller jusque là et d’essayer de me mettre dans cette situation. Je pense que c’est ce que j’aime le plus dans le métier d’acteur, que je puisse me découvrir un peu et, heureusement, en apprendre plus sur moi-même. C’est ce que j’apprécie le plus.

Dans cette saison, Jimmy doit faire face à la mort de sa mère. Comment pensez-vous que cela affecte votre travail et votre vie en général ?

Je pense qu’il est plus vulnérable maintenant qu’il ne l’était auparavant. Son père commence à montrer des signes de démence et des gens meurent encore… ouais, je veux dire, il n’est pas en grande forme.

Vous avez évoqué le fait que son père souffre maintenant de démence et je pense que cette saison, la série s’éloigne un peu du flic pour réfléchir sur le chagrin et la solitude. Comment avez-vous géré cela ?

Oui, je pense qu’il a fallu environ quatre mois pour filmer cette saison des Shetland. Tout ce qui m’arrive dans cette série, c’est que les gens doivent me donner de mauvaises nouvelles ou qu’ils me disent que de mauvaises choses se sont produites ou qu’ils racontent des histoires dans lesquelles ils avouent avoir fait des choses terribles. Je veux dire, tout ce que j’ai, ce sont de mauvaises nouvelles. Peu importe comment vous êtes ou à quel point vous êtes résilient, cela se répercute en vous en tant que personne. Je me suis presque toujours senti un peu épuisé à la fin de chaque saison, émotionnellement… Je pense que je suis prêt pour une pause.

Les séries télévisées connaissent aujourd’hui un boom grâce au streaming, comment voyez-vous cette croissance ?

Je pense que c’est un plus. Les gens veulent en voir plus. La télévision et le streaming permettent aux gens du monde entier d’accéder à des émissions. Je veux dire, de nos jours, tout le monde peut tout voir. Et c’est bien. Je veux dire, beaucoup de mes émissions préférées viennent de différentes parties du monde et j’aime cet aspect. Parfois, je m’inquiète de la façon dont mon cerveau « frit » lorsque je vais en ligne et que je cherche à acheter n’importe quoi. Il y a tellement d’options et tout se passe en 10 minutes. Du coup, avec tout ce qui est proposé, on a envie de jeter le frigo par la fenêtre pour en avoir un autre. Et je pense que ce danger est un peu présent à la télévision. Parce que peut-être que votre émission est très bonne, mais les gens la ratent parce qu’il y a beaucoup d’options et peut-être qu’ils vont au plus simple ou à ce dont on parle au travail. Ensuite, vous manquez d’autres choses car il y a tellement d’options. Je pense que beaucoup de ces choix sont en quelque sorte faits par des algorithmes sur ce que les gens veulent voir. Et je pense qu’il y a un danger, il n’y a pas autant de place pour les voix individuelles et je veux dire avec plus d’écrivains et de réalisateurs… nous faisons des types d’émissions maintenant où peut-être que nous ne célébrons pas à quel point notre écrivain est bon, à quel point le voix de l’écrivain, vous savez. Laissez-les dire ce qu’ils veulent dire au lieu de se faire dire quoi dire. Je suppose que c’est comme tout. Il y a du bon et du mauvais là-dedans. Mais le fait qu’il atteigne le monde entier est formidable.

Quelle est la clé de cette saison Shetland ?

Je pense que ce que j’aime le plus dans les Shetland, c’est l’humanité et les différentes expressions de l’humanité. Combien de dégâts pouvez-vous faire et combien de bien y a-t-il. Les différentes façons dont les gens peuvent gérer le chagrin, la solitude, comme vous l’avez mentionné. Je pense que c’est une série très humaine. Je veux dire, oui, c’est une série policière, je ne prétends pas que ce soit autre chose. C’est une série policière, mais je pense que c’est une série policière avec un grand cœur au milieu et je pense que c’est ce que j’ai le plus aimé.

Shetland a été filmé en Ecosse avec des lieux vraiment impressionnants. Si vous deviez recommander un endroit à visiter dans votre pays, quel serait-il ?

Oh, voyez Shetland clairement. Je pourrais te dire d’aller à Skye. Skye est probablement mon endroit préféré au monde. Mais tout le monde va à Skye. Si vous venez en Écosse, ne vous inquiétez pas de la météo, car les options météorologiques seront toujours mauvaises, mais il fait toujours beau et vous passerez un bon moment. N’ayez pas froid car les Ecossais sont très sympathiques. Il n’y a pas de mauvais temps, seulement de mauvais vêtements. Je recommande donc vraiment d’aller aux Shetland. C’est beau, très complet. Est romantique. Les gens sont très sympathiques, je vous recommande donc de venir aux Shetland et c’est aussi plus sûr que vous ne le pensez.

Et pensez-vous qu’il peut y avoir une saison de plus? Voudrais-tu un peu plus de?

Non, je pense que ça me suffit.

nouveaux épisodes de Shetland peut maintenant être apprécié sur Acorn TV.

