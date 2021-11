Doug Jones revient dans Hocus Pocus 2, Billy Butcherson est-il de retour de la tombe ?

Comme le premier Hocus Pocus 2 Le teaser a été publié par Disney avec toute une série d’informations sur le casting, de nombreux fans qui ont demandé si Doug Jones reprendrait son rôle de Billy Butcherson ont découvert que le célèbre acteur du personnage sera effectivement de retour pour la suite, et est rejoint par un nombre de nouveaux membres de la distribution, y compris Ted Lasso et Game of Thrones la star Hannah Waddingham. Le teaser a également confirmé que la suite arrivera sur Disney + à temps pour Halloween 2022.

Le film a été tourné un peu plus d’une semaine à Rhode Island, autour de divers endroits, y compris un ensemble construit à cet effet d’un village des années 1600 utilisé pour certaines séquences de flashback, et avec Bette Midler, Sarah Jessica Parker et Kathy Najimy revenant tous pour reprendre leurs rôles de les sœurs Sanderson, de nombreux fans sont déjà très enthousiastes à l’idée de l’arrivée du film.

Disney a publié le court teaser sur son compte Twitter officiel, une vidéo montrant la tristement célèbre bougie Black Flame du film, et a suivi cela avec l’annonce de neuf nouveaux noms à la liste des acteurs connus. La liste des ajouts comprenait Whitney Peak, Lilia Buckingham, Belissa Escobedo, Tony Hale, Hannah Waddingham, Juju Brener, Froy Gutierrez, Taylor Henderson, Nina Kitchen et bien sûr Doug Jones, qui est l’un des noms que beaucoup attendaient de voir attachés au projet. Ces nouveaux noms s’ajoutent à ceux de Sam Richardson et Taylor Henderson, qui auraient été vus sur le tournage du film et ont maintenant été officiellement confirmés.

La bougie flamme noire est allumée pour le plus grand plaisir des sœurs Sanderson. Bette Midler, Sarah Jessica Parker et Kathy Najimy seront bientôt de retour.

En octobre, Omri Katz, qui a joué dans le film original en tant que Max, a révélé dans une interview qu’il n’avait pas été invité à revenir dans la suite de Disney +, et avec cette longue liste de noms susceptibles de remplir le casting principal, il semble peu probable qu’il rejoigne à ce stade tardif. Cela signifie que seuls les trois personnages principaux et Doug Jones reviendront, tous les nouveaux personnages constituant le reste de la distribution majoritairement jeune.

Bien que l’on sache peu de choses sur l’intrigue du film, ce qui semble aller de soi de nos jours, le retour de Doug Jones, vraisemblablement en tant que Billy Butcherson et non en tant que nouveau personnage, soulève la question de savoir pourquoi Disney a décidé d’introduire un tout nouveau casting « humain » dans la suite et non les personnages hérités comme cela a été vu récemment avec de nombreuses suites tardives. Il y a eu des théories selon lesquelles la suite pourrait se dérouler peu de temps après les événements du premier film, ce qui exclurait Katz, Thora Birch et Vinessa Shaw car ils sont maintenant trop vieux pour les rôles, mais s’il y a un saut dans le temps, ce qui semble le plus probable, il aurait été agréable de voir des visages familiers revenir combattre à nouveau les Sanderson.

Bien que cela puisse être un peu décevant pour certains Hocus Pocus fans qu’ils ne verront pas une réunion complète sur le film, l’ajout de Doug Jones suffira à adoucir ce coup particulier.

