Doug Bradley et Robert Englund seront diffusés en direct sur Twitch aujourd’hui

Halloween fait toujours ressortir le pire, et bien sûr, cela signifie vraiment les meilleures icônes du genre horreur et cette année ne fait pas exception. Ainsi que l’arrivée de Halloween tue, Spécial 40e anniversaire d’Elvira sur Shudder et de nombreuses autres friandises sombres, le Horror Hub Marketplace sur Twitch verra Doug Bradley, connu par beaucoup comme le visage de Hellraiser‘s Pinhead, et Freddy Krueger lui-même, Robert Englund, assis pour discuter pour le En enfer avec Doug Bradley séries. Oh, il a tant de délices à nous montrer.

Actuellement dans sa première saison, Vers l’enfer est un rassemblement occasionnel enregistré de Bradley, Steph Sciullo et d’un who’s who du genre horreur comprenant des acteurs, des producteurs, des musiciens et d’autres icônes du côté le plus sombre des films. Comme le chat est en direct, les fans ont également la possibilité d’interagir les uns avec les autres et le spectacle en posant des questions dans le chat et en discutant généralement du genre et de tout ce qu’ils aiment à ce sujet. Bradley accueillera Robert Englund le jeudi 14 octobre à partir de 20 h HNE sur le Horror Hub Marketplace.

Bien sûr, aucune des deux stars n’a besoin de beaucoup d’introduction, avec Pinhead de Bradley et Krueger d’Englund apparaissant dans 16 films à eux deux et créant deux des personnages les plus connus du genre. Alors que les deux films ont souffert de rendements décroissants au fil des ans avec les derniers versements du Hellraiser série mettant en vedette Bradley – qui a judicieusement esquivé les années 2011 Révélations et le 2018 Jugement– passant directement aux sorties DVD, dont la dernière date de 2005. Krueger d’Englund a au moins réussi à avoir toutes ses apparitions jusqu’à son dernier film à l’écran de Freddy contre Jason faire aux cinémas et aucune de ses entrées n’a tout à fait sondé les profondeurs de la série Hellraiser en matière de continuité et de cohérence.

Quant à l’avenir des franchises, il y a peu de chances que l’un ou l’autre acteur reprenne leurs rôles respectifs dans de nouveaux films, mais cela ne signifie pas que nous avons revu le dernier des monstres qu’ils ont à l’origine donné vie à l’écran. Un nouveau film Hellraiser vient de terminer le tournage et devrait arriver l’année prochaine sur Hulu. Cette fois-ci, le grand prêtre de la douleur prendra la forme féminine de Jamie Clayton, qui ramènera essentiellement le personnage à ses racines de la nouvelle originale de Clive Barker, Le coeur infernal, qui dépeint Pinhead comme un être principalement asexué avec une nature très fluide. De plus, une série télévisée basée sur la franchise est également en préparation depuis l’année dernière, alors peut-être qu’une nouvelle pause apportera du sang neuf à la franchise après quelques décennies de suites ternes et bon marché.

En ce qui concerne Freddy Krueger, c’est un peu plus ambigu. Englund lui-même a déclaré qu’il était maintenant trop vieux pour faire le travail nécessaire pour redonner vie au personnage, bien qu’il soit sorti de la retraite de Freddy pour apparaître dans un épisode de la série télévisée. Les Goldberg. Contrairement au Jason Voorhees souvent comparé du vendredi 13 films, qui est silencieux et principalement caché sous son masque et ses prothèses, Robert Englund est essentiellement Freddy Krueger à tous points de vue. Bien qu’il y ait toujours une chance que quelqu’un puisse assumer le personnage, et en effet Jackie Earle Haley l’a tenté lors du redémarrage de 2010, après près de 40 ans en tant que visage de Freddy, il est difficile d’imaginer que le personnage soit repris par quelqu’un sans lui. se sentir comme un pastiche. Cependant, il est toujours question de nouvelles itérations de la Cauchemar sur Elm Street, et avec de nombreuses options de streaming, il est fort probable que nous n’ayons pas vu le dernier tueur au couteau de Springfield.

Regardez ces deux icônes en conversation sur Horror Hub Marketplace sur Twitch à partir de 20 h HNE le 14 octobre, ce jeudi. Ce qui arrive juste aujourd’hui.

Sujets : Cauchemar sur Elm Street, Hellraiser, Twitch