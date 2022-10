Doug Bradley est «  époustouflé  » par le nouveau design de Pinhead dans Hellraiser Reboot

Le nouveau Hellraiser le film sera bientôt diffusé sur Hulu et il reçoit déjà des éloges de Doug Bradley. Les fans d’horreur connaîtront très bien Bradley en tant que Pinhead original, faisant ses débuts dans le film original de Clive Barker à partir de 1987. Après avoir repris le rôle dans une multitude de suites, Bradley a depuis quitté la franchise avec d’autres acteurs prenant le rôle dans les films suivants. .





Jamie Clayton joue une nouvelle incarnation de Pinhead dans Hulu’s Hellraiser, et en tant que première actrice à assumer le rôle, sa version est un peu différente. Pour sa part, Bradley est un fan des changements qui ont accompagné l’introduction de Clayton’s Pinhead, estimant que le Hellraiser l’équipe a totalement cloué tout ce qui est nécessaire pour rendre le personnage génial. La légende de l’horreur a exprimé cette opinion sur Twitter tout en partageant des images de Clatyon’s Pinhead du film.

« Je suis un peu époustouflé par ça ! » il a dit. « La refonte intelligente du maquillage ; le chatoiement des « têtes d’épingle » ; la palette ; quel que soit ce truc trou de serrure/médaillon/trachéotomie à la gorge. C’est simple, subtil, dérangeant et sexy. Tout ce qu’il devrait être . »

Il a également signé son nom en écrivant « Peace and Pain, Doug ».





Jamie Clayton dit que c’est un « frisson » de jouer à Pinhead

Entrant dans le rôle de Pinhead, Jamie Clayton a une grande appréciation pour Doug Bradley en tant qu’acteur original pour populariser le méchant d’horreur emblématique. Dans une récente interview avec Jake’s Takes sur YouTube, Clayton a également parlé de ce que cela fait de rejoindre le Hellraiser la franchise. Elle a parlé de mettre sa propre touche sur Pinhead tout en honorant l’original, décrivant l’expérience globale comme un « frisson » absolu.

« Quel frisson. Je veux dire, quel putain de frisson absolu », a-t-elle déclaré. « Je voulais le faire à ma manière, et pas de manière exagérée, mais c’est comme un hommage, ces œufs de Pâques pour les fans. Je veux dire, oh mon dieu, quel f * absolu ** frisson. »

En entendant parler de Bradley lui donnant son approbation pour le rôle, Clayton a également noté: « L’autre jour, on lui a demandé à l’une des conventions où il faisait une apparition, et quelqu’un lui a posé des questions à ce sujet. Il est en fait un fan d’une émission que je a appelé Sens8, et m’a donné sa bénédiction. Donc, c’était vraiment amusant pour moi. C’était vraiment adorable. »

Hellraiser commence à diffuser sur Hulu le 7 octobre 2022. Vous pouvez consulter la bande-annonce officielle et le synopsis du film ci-dessous.