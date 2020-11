Doubler pour Ángel Di María pour le PSG juste avant de revenir en équipe nationale argentine

Ángel Di María a une nouvelle fois démontré que son retour en équipe nationale argentine est mérité et il l’a fait avec un doublé lors de la victoire 3-0 du PSG sur Rennes en Ligue 1.

‘Fideo’ a marqué deux fois et a montré un excellent niveau, juste dans le match avant son retour à l’Albiceleste, appelé par Lionel Scaloni pour les matches contre le Paraguay et le Pérou, pour les qualifications CONMEBOL.

Le premier but de Di María, 2-0 pour le PSG, était un bijou. Il a reçu avec une passe diagonale et est entré avec un ballon dominé pour aller face à face avec le gardien et définir avec une belle subtilité en le poussant de la gauche.

Ce n’était pas tout pour Ángel, qui a fait la finale 3-0 avec un tir puissant qui a dévié un rival et délogé le gardien de but.

Ses apparitions tout au long du front d’attaque font de lui un joueur très polyvalent et utile pour Scaloni. Le premier but a été fait par l’aile gauche et le second a été atteint en recevant au centre.

De cette manière, le footballeur argentin arrivera très net sur son retour tant attendu en équipe nationale, marquant des buts lors de matchs consécutifs, en plus du but qu’il a atteint en UEFA Champions League contre le RB Leipzig.