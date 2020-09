Double retiré du tournoi: le chaos de la «bulle» s’est intensifié à l’US Open

L’US Open peut avoir lieu, mais sous des conditions strictes. Les pros du tennis sont détenus dans une bulle. Mais après la première semaine du tournoi, il menace d’éclater. Aussi parce que les organisateurs agissent de manière non transparente.

Un jour après le chaos autour du match entre Alexander Zverev et son adversaire français Adrian Mannarino, la numéro un du double féminin Timea Babos / Kristina Mladenovic (Hongrie / France) a été écartée du tournoi par les organisateurs. L’association américaine de tennis USTA a fondé sa décision sur les spécifications du comté de Nassau, dans lequel se trouve l’hôtel des joueurs. Mladenovic appartient à un groupe de onze joueurs maximum qui ont eu des contacts avec le Français Benoit Paire, infecté par le virus corona.

Le district a publié des règlements de quarantaine pour toutes les personnes qui sont entrées en contact avec Paire, a déclaré l’USTA. Les règlements comprenaient une interdiction de voyager de l’hôtel du joueur à l’installation de Flushing Meadows. L’USTA doit se conformer aux exigences des autorités de l’État, de la ville et du comté, a-t-il déclaré. Toutes les personnes qui sont entrées en contact avec Paire “doivent rester dans leur chambre jusqu’à la fin de la période de quarantaine”, ont souligné les organisateurs du tournoi. La quarantaine dure jusqu’au 11 septembre.

Afin de rester dans le tournoi, Mannarino et Mladenovic ont d’abord dû signer un protocole additionnel, après quoi ils ont été de plus isolés dans la «bulle». Mladenovic s’est plainte jeudi qu’elle avait l’impression d’être dans un cauchemar: “Nous sommes traités comme des criminels et des prisonniers”. Elle n’était “jamais dans un tel état”. “Je suis complètement au bout de ma corde. C’est un cauchemar ce que nous traversons ici.”

“Je n’aurais jamais mis les pieds dans ce tournoi”

Mladenovic avait terminé une séance d’entraînement conjointe avec Benoit Paire, mais le facteur décisif pour les mesures était un jeu de cartes dans le hall de l’hôtel du joueur. “Si j’avais su qu’un jeu de cartes de 40 minutes avec un masque avec un joueur qui a été testé positif et finalement négatif aurait ces conséquences, je n’aurais jamais mis les pieds dans ce tournoi”, a déclaré Mladenovic.

Les joueurs concernés avaient initialement été assurés qu’ils seraient en mesure de se préparer pour l’Open de France à Paris (du 27 septembre) jusqu’à la fin de la quarantaine à New York jusqu’à la fin de la quarantaine à New York. Depuis vendredi, ceux qui ont quitté leur chambre d’hôtel n’ont pas été autorisés à quitter leur chambre d’hôtel ou à faire de l’exercice – une exception a apparemment été faite pour Mannarino, mais pas pour Mladenovic.

Zverev n’a pu affronter Mannarino que vendredi après une heure de tir à la corde. Cela a apparemment été précédé par une bataille officielle entre la ville de New York et le maire Bill de Blasio ainsi que l’État de New York et le gouverneur Andrew Cuomo au sujet de l’interprétation des règles d’hygiène. Zverev a remporté le match en quatre sets après avoir volontairement attendu l’apparition de Mannarino.