Doublé ou en langue originale ? Le choix des fans d’Inventing Anna

Netflix

La série mettant en vedette Julia Garner a été parmi les plus vues sur la plateforme et a déclenché la recherche de cours d’anglais. Il occupe actuellement la deuxième place, derrière Vikings : Walhalla.

©IMDBLa série compte 9 épisodes.

Oui, Vikings : Walhalla est venu et a été rapidement détrôné Inventer Anna comme le plus regardé Netflix, mais cela ne signifie pas que la série a terminé son parcours sur la plateforme. Protagonisée par Julia Garnieroccupe actuellement la deuxième place parmi les séries les plus regardées, et cette semaine, il a été annoncé qu’après avoir visionné Les recherches en classe d’anglais ont explosé pour réduire les accents.

Émergé de l’île des productions de Shonda Rhimes, Inventer Anna C’est une histoire qui se concentre sur la vie de Anna Sorokinequi sous le nom de Anna Devey il s’est consacré à escroquer différentes personnes de la haute société new-yorkaise afin de créer un club exclusif pour les artistes et les membres de l’élite de Manhattan. Actuellement libre, elle est sur le point d’être expulsée vers la Russie, le pays où elle est née il y a moins de trois décennies.

Comme elle prétendait être l’héritière d’un important homme allemand, Anna Devey il a dû réussir à faire semblant d’avoir un accent de ce pays européen. Le problème, c’est que celle-ci était mêlée à celle que j’avais déjà, comme une jeune femme née de Russie. Il suffit d’écouter différents Russes s’exprimer en anglais pour comprendre rapidement de quoi on parle. Comme je l’avais déjà fait en Ozark, recueillir a montré à nouveau combien il aime faire des accents, et celui avec Anna Sorokine il n’est pas passé inaperçu.

Le problème avec cet accent particulier est que peu de gens étaient satisfaits de ce qui a été vu et une grande partie des critiques qui ont été faites à la série (actuellement avec 64 % d’approbation en Tomates pourries) avait à voir avec la façon de parler de recueillir avec ce personnage. Depuis spoilers une enquête a été menée dans laquelle on a demandé aux fans ce qu’ils en pensaient et, bien que 49 % l’aient décrit comme « très bon » et seulement 17 % ont indiqué qu’ils pensaient « exagéré »la deuxième réponse la plus votée ne devrait pas passer inaperçue : près d’un téléspectateur sur trois a choisi de regarder Inventer Anna doublés, pour qu’ils ne remarquent pas l’accent préparé par recueillir.

Qu’est-ce qu’Anna Delvey a dit à propos de l’accent de Julia Garner ?

Dans une conversation avec Tudum, recueillir a expliqué que pour préparer le personnage, il a d’abord appris l’accent allemand, qu’il a ensuite « incorporé » le Russe Le dernier assaisonnement a été assuré par British English, qui pour l’actrice de Ozark C’est la manière dont la langue est apprise en Europe. Delveypour sa part, a été consulté par New York Times autour du travail de l’actrice pour l’interpréter et a souligné : « C’est vraiment très difficile d’où elle vient. D’une certaine manière, il a bien compris. ». Il est à noter que recueillir a également rencontré Delvey en prison pour finir de façonner son personnage.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂