Double masques, nœuds dans les élastiques et culottes en nylon: ce sont les recommandations du CDC pour mieux enfiler le masque et augmenter son efficacité de 90%

SARS-CoV-2 est dans les détails. Il s’agit de choses aussi élémentaires et élémentaires que de bien ventiler une pièce, de garder la distance appropriée et, bien sûr, de bien ajuster le masque. Ce dernier est précisément l’une des choses les plus difficiles à réaliser. Il suffit de se promener dans la rue pour voir des masques lâches, mal ajustés ou, directement, mal ajustés.

Et, bien sûr, c’est un problème. Parce que « l’utilisation universelle du masque est un moyen très efficace de ralentir la propagation du SRAS-CoV-2 lorsqu’il est combiné avec d’autres mesures de protection », mais seulement s’il est bien utilisé. Sinon, son efficacité s’effondre.

Comment mieux mettre un masque (de manière simple)

Pour cette raison, le CDC nord-américain a recherché des moyens simples de s’assurer qu’ils sont correctement allumés et ce matin, il a publié une étude intéressante sur la façon de procéder. Leurs conclusions sont claires (et tout à fait raisonnables): en comparant l’échange de gouttes respiratoires entre deux personnes dans des situations différentes, ils ont constaté que l’utilisation d’un double masque (un hygiénique et un en tissu) améliorait l’efficacité de l’un jusqu’à 90% masque hygiénique solo.

Mais, et c’est très intéressant, pas tant parce que la filtration est améliorée, mais parce qu’elle aide à fixer correctement le masque. De la même manière, comme le montre le graphique ci-dessus, les chercheurs conseillent également de faire des nœuds dans les élastiques des masques, en utilisant un slip en nylon ou des systèmes similaires.

C’est-à-dire, tout système de fixation qui empêche le masque de bouger et de laisser des espaces où les aérosols et les gouttelettes peuvent s’infiltrer est un moyen facile de se protéger. Après tout, comme je l’ai dit au début, le SRAS-CoV-2 est dans les détails. Plus précisément dans les détails que nous négligeons. Tout comme l’ajustement du masque.

Image | Mika Baumeister