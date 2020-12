Double Fine, aucun intérêt pour les adresses IP Microsoft

Face à la dernière ligne droite du développement de Psychonauts 2, il faut penser à l’avance …

Comme dans tout secteur d’une certaine pertinence, dans l’industrie du jeu vidéo, il y a selon quels noms, quand ils font des déclarations, le monde s’arrête quelques instants et c’est à leur tour de faire attention, aussi pertinents qu’ils puissent paraître. L’un de ces noms est Tim Schafer, connu pour son travail chez Lucasarts (et plus tard Double Fine, son studio actuel, qu’il a fondé en 2000) et étant une référence au niveau du développement narratif et des personnages dans le médium. Et maintenant que le projet avec lequel ils travaillent depuis des années, Psychonautes 2, annoncé lors de l’édition 2015 des Game Awards, touche à sa fin (Après avoir initialement envisagé son lancement en 2018), il est temps de lancer la campagne habituelle de rumeurs sur l’avenir du studio.

2020 n’a certainement pas accéléré le développement de Psychonauts 2, mais maintenant nous avons presque tout dans le jeu. Le fait que vous puissiez dire que nous commençons à travailler sur le genre de générique de fin montre où nous en sommes. Au moins pour nous, cela signifie que nous sommes sur le point de terminer la partie. Nous allons principalement peaufiner les choses qui sont déjà dans le jeu. – Tim Schafer

Pour reprendre les mots du designer lui-même, toutes les situations exceptionnelles de l’année 2020 n’ont surtout pas aidé l’objectif du rayonnage Psychonautes 2, mais malgré tout, l’étude a réussi à se rapprocher de l’objectif.

Cependant, et étant donné que depuis l’E3 de l’année dernière, il a été annoncé que Double Fine a commencé à faire partie du portefeuille d’études appartenant à Microsoft, les premières rumeurs indiquaient que l’étude reprenait l’une des nombreuses franchises qui sont au neutre, étant Banjo-Kazooie l’un des plus grands atouts selon la rumeur, mais dans le même article de WCCFTech, c’est Tim Schafer lui-même qui en a fait écho, à la surprise de personne (ou alors il devrait), nier ces intentions présumées et renforcer le idée de créer quelque chose de nouveau.

Et bien que, au moins face à la galerie, Microsoft a promis la liberté artistique et créative à toutes les équipes récemment acquises, et tout indique que ce sera le cas avec Double Fine, sous le commandement d’une autre société, il est fort probable que cette possibilité n’aurait pas été envisagée. Cela vaut la peine que l’acquisition ait été réalisée récemment, mais les garanties en termes de gestion dans tout ce qui se réfère à Psychonautes 2 Ce n’est pas que ce soit une excellente lettre de motivation, justement, financée collectivement avec une campagne qui, bien qu’elle n’ait pas fini par être fumée comme cela s’est produit dans d’autres cas, loin d’avoir respecté les délais (et bien que tout indique oui Il le sera, il reste à voir s’il répond aux besoins du produit lui-même).

A lire : Xbox Series S disponible chez Cdiscount ! C’est intéressant à réfléchir, mais je ne pense pas que ce serait la meilleure utilisation de la Double Fine, car je pense que notre truc est d’inventer les choses. Les gens ont en quelque sorte compris que nous devrions faire un jeu de Banjo-Kazooie. Pourquoi Double Fine devrait-il faire Banjo-Kazooie? Avez-vous entendu parler d’une entreprise appelée Rare? Je pense qu’ils sont toujours là. – Tim Schafer

Lorsqu’il s’agit de travailler sous les ordres de grands éditeurs, il n’est pas rare de voir que, face à un projet propre qui ne fonctionne pas selon les attentes à la fois du studio de développement et du distributeur, le concept du prochain jeu est dicté d’en haut (non Je voudrais regarder directement Bioware, entre les mains d’Electronic Arts, qui après Effet de masse: Andromède, Il fallait faire Hymne pour pouvoir réaliser un autre projet que nous pourrions considérer comme le nôtre, comme le nouveau Dragon Age).

Il est chanceux de voir que des études tellement engagées dans la créativité et faisant quelque chose de différent dans le sens le plus pur du terme peuvent profiter de la capacité d’apporter ces idées au matériau, mais ma principale question est de savoir si cette tactique sera maintenue au fil du temps. par Microsoft. L’entreprise veut finalement des avantages, et si les développements souhaités à la fin prennent plus de temps que prévu, la prochaine fois que le projet peut être indésirable, ou il n’y a pas de projet …