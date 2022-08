Double exposition : c’est ainsi que vous créez des photos avec un effet magique

Des êtres fantomatiques sur des photos ou des lunettes avec des paysages entiers comme contenu – tout cela et plus est possible avec une double exposition. Nous vous expliquerons comment fonctionne la technologie issue de la photographie analogique et comment vous pouvez également l’utiliser en photographie numérique.

Vous souhaitez associer différents motifs entre eux ? Vous pouvez le faire avec une double exposition. Cette technique peut être utilisée, par exemple, pour fusionner deux visages ensemble ou pour mélanger des photos de nature avec des portraits. Les motifs individuels deviennent souvent légèrement transparents. Vous pouvez l’utiliser pour créer des effets très spéciaux. Vous pouvez lire ci-dessous comment cela fonctionne en photographie analogique et numérique.

Double exposition : une technique issue de la photographie argentique



Même les zones des prises de vue individuelles permettent aux autres images de mieux transparaître.



Image : © Pexels/Maria Varshavskaya 2022



Le nom révèle déjà ce qui se cache derrière une double ou multiple exposition : un morceau de film analogique est exposé deux fois ou plusieurs fois. Après la première exposition, le film ne doit plus être avancé afin que la deuxième exposition puisse être faite sur la même surface du film. Le résultat de l’exposition double ou multiple est une fusion des motifs en une seule image. Les expositions individuelles se fondent les unes dans les autres.

Avec un arrière-plan sombre et un sujet bien éclairé au premier plan, vous obtenez une photo avec deux prises de vue nettes dans un seul cadre. Avec un fond clair, en revanche, les motifs deviennent légèrement transparents, donc l’effet de flou ou de fusion est plus fort. De plus, plus vous exposez souvent, moins le motif individuel contribue au résultat final. Vous pouvez l’inclure dans la conception de votre image et créer des photographies mystiques et artistiques.

La manière la plus simple de réaliser une double exposition est de prendre une photo avec un appareil photo analogique adapté. Lors du choix d’un modèle, il est important que le transport du film ne soit pas lié mécaniquement à l’armement de l’obturateur. Si le film est avancé automatiquement, plusieurs expositions de la même zone ne sont pas possibles.

faits amusants Selon kwerfeldein, la découverte de la double exposition était une découverte accidentelle. Le photographe William H. Mumler a développé une photographie à la fin du 19ème siècle qui comprenait non seulement son portrait mais aussi le portrait fantomatique et transparent de son défunt cousin. La raison était une plaque photographique mal nettoyée. Après avoir trouvé l’explication de cette apparition fantomatique dans sa photo, Mumler profite de ce phénomène et se pose désormais en médium. En 1869, il ouvre un studio fantôme à New York. D’autres photographes suivent son exemple et créent un nouveau service.

Double ou multiple exposition en photographie numérique



La double exposition vient de la photographie analogique, mais elle fonctionne aussi en numérique.



Image : © Pexels/Cole Keister 2022



En photographie numérique, malheureusement, les choses se compliquent un peu. Il existe également des moyens de mettre en œuvre des expositions doubles ou multiples avec un seul appareil photo. Dans de nombreux cas, cependant, vous ne pouvez pas éviter le traitement d’image ici.

Théoriquement, il existe trois possibilités pour une double exposition avec un appareil photo numérique :

Vous utilisez un appareil photo numérique avec un mode d’exposition multiple ou de bracketing. Vous prenez deux photos que vous souhaitez fusionner et n’implémentez l’effet de double exposition qu’en post-traitement. Vous ouvrez manuellement l’obturateur de votre appareil photo, couvrez l’objectif immédiatement après la première exposition, pointez l’appareil photo sur le deuxième motif et retirez brièvement le cache de l’objectif.

La troisième méthode, qui imite une double exposition avec une caméra analogique, n’est pas seulement difficile à mettre en œuvre. Cela conduit aussi rapidement à une surexposition. Par conséquent, nous nous concentrerons sur les deux premières méthodes ci-dessous.

faits amusants Les doubles ou multiples expositions montrent de manière artistique que la photographie n’est pas ce qu’elle était initialement perçue : une image de la réalité. Mais la photographie peut faire beaucoup plus. Il montre non seulement ce que nous voyons, mais aussi ce que nous voulons voir. En tant que photographe, vous pouvez exprimer et transmettre vos pensées, vos sentiments et vos idées de manière créative en utilisant différentes techniques photographiques.

Exposition multiple avec mode appareil photo correspondant



Des êtres fantomatiques sur des photos ont fait sensation à la fin du XIXe siècle.



Image : © Pexel/Mati Mangue 2022



La plupart des appareils photo Nikon et Canon offrent un mode d’exposition multiple, à l’exception des modèles d’entrée de gamme. De plus, avec les appareils photo compacts ou les modèles Sony, ce mode n’existe généralement pas. Si vous disposez d’un appareil photo adapté, vous pouvez probablement sélectionner le nombre d’images à superposer et comment cela doit être fait dans les paramètres de l’appareil photo. Par exemple, vous pouvez définir si elles sont enregistrées avec ou sans correction d’exposition, ou si les parties les plus claires ou les plus sombres de l’image doivent prévaloir. Vous pourrez peut-être même choisir si une photo déjà prise doit servir de base à votre surimpression.

Effet de double exposition utilisant le post-traitement



Pour fusionner des images uniques, utilisez l’option « Multiplier le négatif ».



Image : © Pexels/Lisa 2022



Si vous souhaitez passer à la deuxième voie de post-traitement avec des programmes de traitement d’image tels que Photoshop, il est préférable de photographier au format RAW. Ensuite, vous pouvez réduire l’exposition d’un cran pour les deux images afin que le résultat ne soit pas surexposé. Pour superposer les images, utilisez la fonction « Multiplier négatif » en mode calque. Commence alors le beau travail. Par exemple, vous pouvez désormais utiliser des masques de calque pour accentuer ou adoucir certaines parties d’une image, par exemple pour retoucher les bords d’un portrait.

Conseils pour composer des images pour des expositions doubles et multiples



Que veux-tu dire avec ta photo ? Pensez à votre idée à l’avance.



Image : © Pexels/Ash Cork 2022



Quelle que soit la méthode que vous choisissez, il y a quelques conseils à garder à l’esprit lors de la conception de votre exposition multiple :

Réfléchissez d’abord à votre idée d’image : quel type d’images aimeriez-vous fusionner ? Que voulez-vous transmettre avec ? Quelles émotions doivent-ils évoquer ?

Choisissez un sujet principal que vous pourrez idéalement photographier sur un fond uni sans aucun élément gênant, par exemple un portrait devant une toile blanche.

Pour le deuxième motif, n’hésitez pas à penser un peu plus abstraitement. Pour plus de sécurité, prenez des photos sous plusieurs angles et assurez-vous que l’exposition est uniforme.

Si vous souhaitez que l’exposition multiple apparaisse aussi lumineuse que les photos prises individuellement, vous devez exposer les photos individuelles un peu plus sombres – directement lors de la prise de la photo ou en post-traitement.

Les expositions multiples avec des parties d’image identiques sont mieux photographiées avec un trépied afin qu’il n’y ait pas de bougé de l’appareil.

Utilisez des zones paires dans une ou les deux images d’une double exposition – celles-ci permettent aux autres images de mieux apparaître.

Exploitez les possibilités du traitement d’image. Cela donne un meilleur contrôle et un meilleur réglage des superpositions que les superpositions dans l’appareil photo ou les superpositions de films analogiques.

sommaire