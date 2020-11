Double coup dur: avec l’hiver qui approche du smog mortel et de nouveaux cas de COVID-19 inquiètent les médecins et les résidents de Delhi

CM Arvind Kejriwal a interdit les pétards et a lancé une action en justice pour amener les hôpitaux privés à réserver plus de lits pour les patients atteints de Covid-19.

Un flux constant de patients sort de l’atmosphère brunâtre de New Delhi pour se faire soigner à la clinique Breathe Better, où le spécialiste pulmonaire Davinder Kundra est confronté à ce qu’il appelle le « double coup dur » du smog mortel et du coronavirus .

Kundra fait partie d’un nombre croissant de médecins qui s’inquiètent alors que l’air notoire de la capitale atteint à nouveau des niveaux de pollution maximaux alors qu’une nouvelle vague de pandémie frappe les hôpitaux.

Chaque saison de pollution hivernale, la demande de lits augmente dans la capitale la plus polluée du monde en raison d’une augmentation des maladies pulmonaires et de la bronchite chronique.

Maintenant le coronavirus est revenu après une accalmie, de nouveaux cas atteignant un record de 7 000 par jour. Selon certaines prévisions officielles, ce chiffre pourrait bientôt dépasser 12 000.

L’Inde compte déjà le deuxième plus grand nombre de cas au monde – 8,5 millions – derrière les États-Unis.

Avec des études liant fortement la pollution de l’air à une augmentation du coronavirus décès, le ministre en chef de Delhi, Arvind Kejriwal, a déclaré que le smog annuel intense causé par les incendies de ferme, les voitures et l’industrie aggravait la crise pandémique.

Alors qu’il s’inquiétait de la radiographie d’un patient atteint de pneumonie, Kundra a déclaré qu’il avait repéré au moins un coronavirus soupçonne un jour dans sa petite clinique et leur ordonne de se faire tester.

«De minuscules polluants microscopiques agissent comme des vecteurs du virus et pénètrent profondément dans les poumons. Delhi fait donc face à un double coup dur à cause de la pollution et du coronavirus cas », dit-il.

« Les patients qui ont une maladie pulmonaire obstructive chronique et qui sont exposés à une pollution accrue sont susceptibles d’avoir des formes plus graves de l’infection. »

Pistolets à smog

Avec plus d’habitants dans les rues avant la principale fête de l’Inde, Diwali – le festival de la lumière – samedi, les médecins craignent des jours sombres pour la ville de 20 millions d’habitants.

Kejriwal a interdit les pétards Diwali et lancé une action en justice pour obliger les hôpitaux privés à réserver plus de lits pour le COVID-19 les patients.

La ville a déployé des canons à smog, qui projettent des nuages ​​d’eau destinés à ramener des particules de pollution au sol.

Mais les militants écologistes tels que Vimlendu Jha affirment que les autorités ne sont pas sérieuses au sujet du problème et ont exigé des suspensions de la construction et même de certaines centrales électriques.

Chaque hiver, les habitants de Delhi examinent attentivement les indices de pollution, qui mesurent des particules minuscules mais mortelles de PM 2,5, jusqu’à 2,5 microns de largeur.

Une étude de l’Université Harvard publiée le mois dernier a déclaré qu’une augmentation de seulement un micron par mètre cube de PM 2,5 provoquait une augmentation de 11% du COVID-19 mortalité.

D’autres études indiquent que le problème est particulièrement grave pour les personnes les plus pauvres – comme les habitants des bidonvilles – qui ont tendance à vivre plus près des sources de pollution.

En l’absence de répit en vue, les médecins de Delhi n’ont guère d’autre choix que de recommander des masques faciaux et des purificateurs d’air à la maison, bien que peu de bidonvilles puissent se permettre un tel luxe.

Navjot Kaur, qui avait commencé à conduire son scooter jusqu’à son travail de technicienne de laboratoire pour éviter les transports en commun et le risque de COVID-19 , a déclaré que prendre deux roues l’avait laissée exposée au smog: « Maintenant, je descends et mes yeux piquent, je dois les éclabousser d’eau. »

«La pollution est venue plus vite cette année et semble pire», dit-elle.

D’autres habitants de Delhi comme l’ingénieur logiciel Naveen Malhotra, qui souffre d’une maladie respiratoire, veulent quitter complètement la ville parce que « Coronavirus attaque les poumons ».

Il a déclaré: « J’attends juste une opportunité de passer à un endroit où il y a moins de pollution. »

