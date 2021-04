D’où vient la saveur de la vanille? Viral TikTok tout sur ses origines vous épatera

C’est de là que vient l’arôme d’imitation de la vanille.

Qui aurait cru que TikTok pouvait être aussi éducatif ? Nous avons appris tous les défis, certains mouvements de danse virale et… d’où vient réellement l’arôme de vanille.

Pour mettre les choses en contexte, il y a actuellement une vidéo virale TikTok qui circule et qui demande aux gens de filmer leurs réactions pour savoir d’où vient l’arôme de vanille. Il s’agit sûrement d’une plante ou d’un arbre de vanille, n’est-ce pas ? C’EST FAUX.

Sloowmoee, utilisateur de TikTok, a éclairé ses adeptes et leur a indiqué sur Google d’où vient l’arôme de vanille (en sirotant un café au lait à la vanille Starbucks, bien sûr). Lorsqu’il découvre la vérité, il a l’air absolument horrifié, et il hurle : « Plus de vanille ! »

D’où vient l’arôme de vanille ?

Préparez-vous : apparemment, un composé chimique utilisé dans l’arôme et les parfums à la vanille provient des glandes anales des castors.

L’arôme de vanille peut contenir du castoréum, qui provient des sacs de ricin du castor. Ces sacs de ricin se trouvent près des glandes anales du castor, juste entre le bassin et la base de la queue, et sont un mélange de sécrétions glandulaires et d’urine. C’est bien.

Selon une enquête de 2018 Vice, les castors utilisent le « liquide huileux jaunâtre » pour marquer leur territoire et le savoureux parfum de vanille provient du régime alimentaire du castor.

L’extraction du castoréum d’un castor vivant n’est pas facile car il faut le traire pour en récupérer la substance, ce qui fait qu’il est souvent sous sédatif ou déjà mort. Une question : comment quelqu’un a-t-il pu découvrir cela ?

En 2013, Joanne Crawford, une écologiste de la faune et de la flore à l’université de l’Illinois du Sud, a expliqué au National Geographic comment le castoréum est extrait : « Je soulève la queue de l’animal. Je lui dis : « Descends et mets ton nez près de ses fesses ». Les gens pensent que je suis fou. Je leur dis : « Oh, mais c’est des castors, ça sent vraiment bon ».

