D’où vient la saveur de la vanille? Viral TikTok sur ses origines vous épatera

D’où vient l’arôme vanille? Image: @sloowmoee via TikTok

Voici d’où vient réellement l’arôme de vanille imitation.

Qui savait que TikTok pouvait être si éducatif? Nous avons appris tous les défis, quelques mouvements de danse viraux et… d’où vient l’arôme de vanille.

Pour le contexte, en ce moment, il y a une vidéo virale TikTok qui demande aux gens de filmer leurs réactions pour découvrir d’où vient l’arôme de vanille. C’est sûrement une plante de vanille ou un arbre quelconque, non? FAUX.

L’utilisateur de TikTok, Sloowmoee, a éclairé ses abonnés et leur a indiqué à Google d’où vient l’arôme de vanille (tout en sirotant un latte à la vanille Starbucks, bien sûr). Quand il découvre la vérité, il a l’air absolument horrifié et crie: « Plus de vanille! »

D’où vient l’arôme de vanille?

Préparez-vous: apparemment, un composé chimique utilisé dans les arômes et les parfums de vanille provient des glandes anales des castors.

L’arôme de vanille peut contenir du castoré, qui provient des sacs de ricin d’un castor. Ces sacs de ricin se trouvent près des glandes anales du castor juste entre le bassin et la base de la queue et sont un mélange de sécrétions de glandes et d’urine. Agréable.

Selon une enquête de 2018 Vice, les castors utilisent le «fluide huileux jaunâtre» pour marquer leur territoire et le délicieux parfum de vanille provient de l’alimentation du castor.

Extraire le castoré d’un castor vivant n’est pas facile car ils doivent être traites afin de récupérer la substance, ils sont donc souvent sous sédation ou déjà morts. Une question: comment quelqu’un a-t-il découvert cela?

En 2013, Joanne Crawford, écologiste de la faune à la Southern Illinois University, a expliqué à National Geographic comment le castoreum est extrait: « Je lève la queue de l’animal. Je me dis: ‘Descends là-bas et mets ton nez près de ses fesses.’ Les gens pensent que je suis fou. Je leur dis: ‘Oh, mais ce sont des castors, ça sent vraiment bon.’ »

Cependant, vous serez extrêmement heureux de savoir que de nombreux produits à la vanille contenant du castoré ont été remplacés par la variété synthétique pour la rendre végétalienne, casher et beaucoup moins chère. À un moment donné, la demande de castoréum a presque anéanti la population de castors.

Un article de 2019 du centre de recherche de l’Université du Hertfordshire pour la recherche sur l’administration de médicaments topiques et la toxicologie a révélé que «la vanilline synthétique représente environ 94% de tous les arômes de vanille utilisés dans l’industrie alimentaire (37286 tonnes), l’extrait de vanille naturel représentant la plupart des 6% restants « . Ouf, cela signifie qu’il y a très peu de chances que du jus anal de castor soit dans votre latte.

Si vous avez envie de goûter aux bonnes choses, il existe en fait une boisson alcoolisée traditionnelle suédoise – Bäverhojt (qui signifie cri de castor) – qui est parfumée au castoreum.

