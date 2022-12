D’où viennent les pignons de pin ?

C’est un peu un mystère : le pignon de pin. C’est cher, délicieux et indispensable dans une salade. Mais où trouve-t-on ces graines ?

Photo : Leïla Issa/Unsplash

Les pignons poussent à l’état sauvage

Vous ne vous en rendez peut-être pas compte, mais les pignons de pin ne sont pas cultivés spécifiquement pour la vente. Ils sont regroupés dans la forêt. Ou plutôt : les pommes de pin qui contiennent les pignons sont ramassées ou cueillies. Oui, vous avez bien lu : les pignons de pin sont cachés dans une pomme de pin.

Selon les espèces d’arbres, il y a entre 50 et 100 graines dans une pomme de pin. Pour les sortir, la pomme de pin doit d’abord être mise à sécher. Les graines de quatre espèces d’arbres vont partout dans le monde : Pinus koraiensis (Chine), Pinus sibirica (Sibérie), Pinus gerardiana (Afghanistan) et Pinus pinea (Italie). Quatre arbres différents signifient également quatre types différents de pignons de pin. Par exemple, ceux d’Italie sont plus longs que ceux de Chine.

Les pignons de pin viennent de Chine

Les plus grands producteurs de pignons de pin en Europe sont l’Italie, l’Espagne et le Portugal. La production dans ces pays est si faible qu’ils ne peuvent pas se servir eux-mêmes et le reste de l’Europe. Les Italiens, par exemple, ont désespérément besoin de leurs graines pour la production de pesto. La Chine est le leader du marché en matière de vente de pignons de pin. Les Chinois les extraient non seulement de leurs forêts, mais aussi de celles de Mongolie, de Corée du Nord, du Pakistan et de Russie. Ensuite, ils les revendent comme pignons de pin chinois.

Photo : Natalie Grainger/Unsplash

Malade de pignons de pin

Certains sacs contiennent un pignon non comestible errant (Pinus armandii). À notre connaissance, ce n’est un risque que si les amandes sont importées de Chine. Si vous en ingérez un, vous risquez de développer le syndrome du pignon de pin. Environ deux jours après l’ingestion, vous obtenez un goût métallique et amer dans la bouche. Cela peut durer jusqu’à deux semaines. C’est très désagréable, mais heureusement pas dangereux.

Si vous voulez profiter de vos pignons de pin sans soucis, il vaut mieux les regarder de plus près avant de les manger. Les graines non comestibles sont difficiles à distinguer de la variété comestible, mais selon le Centre antipoison belge, elles sont légèrement plus petites, moins anguleuses et un peu plus beiges.