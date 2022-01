Dota : Dragon’s Blood continue avec la saison 2 sur Netflix en janvier

Netflix filmé avec la série animée Dota : Sang de Dragon le jeu de stratégie multijoueur en ligne populaire DOTA 2 par Valve à partir de 2013, qui est devenu l’un des jeux d’esports les plus réussis Fumer entendu. Maintenant c’est clair : sur 18 janvier la série avec Partie 2 continué sur le service de streaming.

Premier trailer de la saison 2 de Dota : Dragon’s Blood

Conformément à la sortie prochaine de la deuxième saison, une nouvelle bande-annonce est maintenant apparue qui jette un bref aperçu des nouveaux épisodes et montre ce que le destin réserve au chevalier dragon.

Les aventures du brave chevalier dragon continuent

Dans la série animée, il y a des retrouvailles avec les personnages familiers Davion et la princesse Mirana. L’accent est mis sur les aventures de chevalier Dragonchasser les dragons. Ce faisant, il vous rencontre puissant ver de terre et la princesse Mirana, qui est elle-même en mission secrète. Ensemble, ils seront impliqués dans des événements incroyables qui sont plus grands qu’ils n’auraient jamais pu l’imaginer.

La première adaptation en jeu vidéo du titre populaire « DOTA 2 » de l’auteur et producteur Ashley Edward Miller (« X-Men: First Decision ») est disponible sur Netflix depuis le printemps dernier avec la première saison et 8 épisodes. La saison 2 (également connue sous le nom de livre 2) comprend 8 épisodes supplémentaires. À l’automne est déjà un première bande annonce est apparu, que vous pouvez voir ici :

DOTA : du jeu vidéo à succès à la série animée

DOTA 2 est une continuation de Defense of the Ancients dans « Warcraft 3 » et est l’un des jeux multijoueurs les plus joués au monde depuis sa sortie en 2013 sur Steam. Le jeu est également très populaire dans les tournois e-sports. Jusqu’à présent, les joueurs de « DOTA 2 » ont déboursé plus de 200 millions de dollars en prix.

Pendant ce temps, Netflix construit son Adaptations de jeux vidéo Suivant Dota : Sang de Dragon enfin Castlevania avec d’autres adaptations sur le point de Pilleur de tombe, Cellule éclatée et Cyberpunk 2077 massif. Dans le même temps, le géant du streaming annonce, même dans le Marché des jeux pour commencer avec leurs propres productions.