Dossiers financiers de Trump: les enquêteurs espèrent des rapports de fraude

Silence des paiements en raison d’une affaire: mais cela ne semble pas être tout, car le procureur de Manhattan soupçonne également une fraude à l’assurance et à la banque. Elle insiste sur la publication des documents financiers du président américain Trump.

Le parquet de Manhattan continue d’insister sur l’inspection des dossiers financiers du président américain Donald Trump. Elle espère apparemment que cela fournira des preuves d’une possible fraude à l’assurance et à la banque de la part de la société Trump et de ses employés, selon une lettre du procureur Cyrus Vance à un tribunal. Jusqu’à présent, on savait que les enquêtes menées par l’autorité de Vance tournaient autour de prétendus paiements de silence que l’ex-avocat de Trump, Michael Cohen, aurait payés à la star du porno Stormy Daniels et à l’ancienne Playmate Karen McDougal. Les deux femmes affirment avoir eu des liaisons avec Trump, ce qu’il nie.

Dans sa lettre, le procureur n’a pas explicitement expliqué le sujet et le but de son enquête. Cependant, il rejette l’hypothèse des avocats de Trump selon laquelle l’enquête se limitait aux prétendus paiements de silence. Des reportages “incontestés” dans les médias sur “un comportement criminel potentiellement étendu et prolongé au sein de l’organisation Trump” ont clairement indiqué que son autorité avait une base légale pour demander des documents financiers au comptable de Trump, Mazars, a déclaré Vance.

Demande sous peine

Le procureur a ordonné à Mazars de remettre les documents financiers de Trump et de ses entreprises. Trump tente d’empêcher cela et a été attiré par la Cour suprême des États-Unis dans le procès. La Cour suprême a statué début juillet que le président n’était pas dispensé de l’obligation de fournir des preuves dans le cadre de procédures pénales lorsqu’il lui était demandé de le faire. Ce faisant, le tribunal a essentiellement accordé au procureur de Manhattan le droit d’inspecter les documents financiers dans le cadre d’une enquête. Les détails doivent maintenant être clarifiés dans l’instance inférieure.

Les avocats de Trump avaient demandé la semaine dernière à un tribunal de New York d’empêcher le procureur d’exécuter l’ordonnance punitive de fournir les dossiers financiers de Trump. La soi-disant assignation était “incroyablement complète” et “avec une intention malveillante”, ont-ils soutenu.