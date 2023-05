Étoile+

Du Brésil, la série Dos Tiempos arrive dans le catalogue Star+. Ensuite, nous vous dirons tout ce que l’on sait sur ce titre et quand il sera disponible.

©Étoile+Dos Tiempos : c’est la nouvelle série brésilienne Star+ à ne pas manquer.

service de diffusion en continu Étoile+ continue d’étendre son contenu en Amérique latine et une fois de plus le Brésil est le pays de choix pour l’une des prochaines sorties exceptionnelles du mois. On parle de Deux fois, une comédie dramatique réalisée par Vera Egypt et produite par Cinefilm sous le label Star Original Productions. En raison de son intrigue et du temps de travail, on estime qu’il pourrait s’agir de l’une des meilleures sorties des semaines à venir.

Le projet a été annoncé en novembre 2021, date à laquelle il est devenu officiel que Vera Egypt était à l’origine d’une nouvelle production pour Étoile+ déjà avec le titre confirmé. Au même moment, le tournage commence à São Paulo et Santos, tandis que les premiers acteurs sont annoncés. Les enregistrements se sont terminés en janvier 2022 et il a eu des événements imprévus jusqu’à ce qu’il publie une date.

+ Qu’est-ce que le Two-Stroke

L’histoire est centrée sur Paz et Cecilia, deux filles qui voyagent dans le temps et se retrouvent dans le corps et dans le siècle de l’autre. Paz est l’influenceuse brésilienne la plus importante de 2022, mais son monde s’effondre lorsqu’elle est « annulée » sur Internet et, par conséquent, elle perd des followers et des contrats. Cecilia est une écrivaine de 1922 qui est contrainte d’épouser un homme. Pris au piège dans leurs chambres, ils expriment leur désir de liberté. L’univers les écoute et ils voyagent mystérieusement dans le temps et se réveillent dans le corps de l’autre, vivant à des siècles différents.

+Quand Dos Tiempos est-il diffusé sur Star+

Selon leur déclaration officielle, la série devait être diffusée au Brésil le 26 octobre 2022, mais en raison de retards dans la post-production, ils ont pris la décision de changer le jour de lancement. Enfin, il a été confirmé que Deux fois sera présenté en première sur la plateforme Star+ le 10 mai.

Les vedettes du spectacle Mari Oliveira comme Cecilia et pour Sol Ménezzes dans le rôle de la Paix. Sa distribution est complétée par : Martha Nowill, Leonardo Bianchi, Isabella Mariotto, Nicolas Ahnert, Agda Couto, Letícia Letrux, Tulio Starling, Eduardo Silva, Bel Moreira, Dadá Coelho, Duda Pimenta et Breno Ferreiraentre autres.

