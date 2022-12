Dormez bien, réveillez-vous en douceur : 7 gadgets pour mieux dormir

S’endormir rapidement, dormir toute la nuit sans être dérangé et se réveiller reposé – c’est ce que tout le monde veut. Si vous ne pouvez qu’en rêver jusqu’à présent, vous devriez regarder de plus près les sept gadgets suivants. Ils veulent chacun contribuer à un sommeil réparateur à leur manière.

Un bon sommeil est important pour la santé. Les experts s’accordent là-dessus. Ceux qui dorment mieux sont plus équilibrés, plus heureux, en meilleure santé et vivent plus longtemps. Cependant, de nombreuses personnes souffrent de problèmes de sommeil. Ils ont du mal à s’endormir, ne peuvent pas dormir toute la nuit ou souffrent de l’un des quelque 80 types connus de troubles du sommeil. Des mesures et des aides simples aident souvent à améliorer la qualité du sommeil. Nous vous présentons sept gadgets qui vous aident à vous endormir, vous réveillent en douceur le matin ou analysent votre sommeil. Bon alors bonne nuit !

Analyse du sommeil et surveillance des ronflements avec Withings Sleep

Le tapis intelligent avec capteur de sommeil Withings Sleep Analyzer se trouve sous le matelas. À partir de là, il détermine les différents cycles de sommeil (sommeil profond, léger et paradoxal), mesure la fréquence cardiaque et propose également une détection des ronflements. De plus, le tapis capteur doit identifier et signaler les premiers signes d’apnée du sommeil. Le résultat de la mesure peut être consulté chaque matin dans l’application Health Mate.

L’application fournit des informations sur la durée du sommeil, le rythme du sommeil et la profondeur du sommeil. Pratique: Grâce à l’intégration IFTTT, Adaptez les composants de la maison intelligente tels que les lampes et le chauffage au cycle de sommeil de l’utilisateur.

Le soleil se lève avec le Philips Wake-up Light

Bip, bip, piiiiiiiiii ! De nombreux sons de réveil peuvent vous rendre très agressif. Le Philips Wake-up Light ne se fie pas au son pour réveiller les dormeurs : l’appareil simule le lever du soleil et augmente en continu l’intensité lumineuse sur une période de 30 minutes. Cela devrait permettre au corps de se réveiller naturellement. Un son sélectionné par l’utilisateur soutient doucement ce processus. Avantage de la lumière de réveil : aucun capteur ne doit être placé ou porté sur le corps. Mais il n’y a aucune possibilité d’analyse du sommeil.

« Respirez » pour dormir avec Somnox

Somnox est un mélange de peluche et de robot et est censé vous aider à vous endormir plus rapidement. Le robot endormi en forme d’oreiller utilise des impulsions physiques pour simuler un rythme respiratoire calme, auquel la respiration de l’utilisateur s’adapte automatiquement. Ceci est censé vous aider à vous détendre et ainsi réduire le stress. De plus, l’oreiller émet des sons apaisants comme un bruit blanc pour vous aider à vous endormir. Ceux-ci s’éteignent automatiquement après l’endormissement. L’utilisateur peut définir ses préférences dans l’application du fabricant.

Mieux s’endormir avec l’oreiller musical Bluetooth Sound Asleep





Même les plus petits aiment s’endormir au son d’une boîte à musique. La musique calme – les adultes aussi. Si vous voulez l’essayer, vous pouvez tester le coussin musical Sound Asleep. Il mesure 74 x 48 centimètres et dispose d’un haut-parleur Bluetooth intégré qui est imperceptible lorsque vous êtes allongé sur l’oreiller. Vous pouvez connecter l’oreiller à votre smartphone et à d’autres appareils via la technologie sans fil Bluetooth et écouter de la musique, des podcasts, des livres audio et plus encore. Cela est possible jusqu’à huit heures, après quoi l’oreiller doit être chargé à l’aide d’un câble micro USB.

Pyjama pour les oreilles : AcousticSheep SleepPhones

Bien sûr, vous pouvez également utiliser des écouteurs ordinaires pour écouter de la musique afin de vous calmer. Dans de nombreux cas, cependant, cela est susceptible d’être inconfortable et plus susceptible d’empêcher l’endormissement. Les SleepPhones d’AcousticSheep devraient être particulièrement agréables à porter, le fabricant parle de « pyjama pour les oreilles ». Les haut-parleurs sont intégrés dans un bandeau en polaire douce, disponible dans les tailles XS, M et XL et réglable individuellement.

Un lecteur MP3 ou un smartphone est connecté via un port audio standard (3,5 millimètres), alternativement il existe des SleepPhones avec Bluetooth. Les modèles sans fil peuvent étouffer les bruits ambiants perturbateurs tels que les voisins bruyants et les compagnons de lit qui ronflent pendant environ huit à douze heures. Ensuite, la batterie intégrée doit être chargée.

Dormez et performez mieux avec l’anneau Oura

Lancé comme une campagne Kickstarter, l’Oura Ring est maintenant régulièrement disponible dans les magasins. Le wearable se porte aussi bien le jour que la nuit. Avec ses capteurs intégrés, il enregistre le rythme cardiaque, les mouvements et la température corporelle du porteur, calcule la fréquence respiratoire et prépare l’analyse de manière claire dans une application pour smartphone. L’anneau Oura détecte automatiquement quand son porteur va se coucher et à quel point il récupère des efforts de la journée la nuit. Sur cette base, l’application associée fournit des recommandations et des conseils pour améliorer le sommeil.

Réveillez-vous en douceur avec le réveil aXbo phases de sommeil



Le réveil à phases de sommeil aXbo est livré avec un bracelet assorti.



Les créateurs du réveil à phases de sommeil aXbo ont pour objectif de se réveiller en douceur. « Lève-toi frais et reposé, comme si tu te réveillais toi-même » – c’est ainsi que le fabricant annonce son gadget intelligent, qui prend également en compte les phases de sommeil au moment du réveil. Le réveil utilise des capteurs de mouvement pour reconnaître dans quelle phase de sommeil se trouve actuellement le propriétaire. Ils sont logés dans le bracelet fourni en tissu éponge doux. Le réveil Axbo est disponible en une seule variante et avec un deuxième capteur pour les couples.