Dorinda Medley sur la pause de « Real Housewives » – et comment elle a rebondi

Lorsque le temps de Dorinda Medley sur « The Real Housewives of New York City » a été « mis en pause » en 2020 après six saisons, son temps sous les projecteurs semblait terminé.

Mais oh, non, ce n’était pas le cas.

Au lieu de cela, cela a lancé Medley dans un tout nouvel acte de sa vie et de sa carrière.

« La bonne nouvelle est qu’il n’a pas utilisé le mot » viré « », a déclaré Medley AUJOURD’HUI via Zoom, faisant référence au producteur de Bravo Andy Cohen. « Il a utilisé ‘pause’ parce que cela semble tellement plus gentil. »

‘Tu m’as donné le glaçage mais le gâteau était fait’

Medley s’est imposée comme une mondaine à Manhattan et a été mariée à Richard Medley de 2005 jusqu’à sa mort à 60 ans en 2011. Quelques années plus tard, elle a rejoint la saison sept de « RHONY » en 2015, devenant rapidement une favorite des fans pour son sans-prise- honnêteté interdite, manigances ivres et maison opulente – Blue Stone Manor – située dans les Berkshires.

« Vous devez vous rappeler que j’ai commencé » Housewives « à 50 ans, donc ce n’est pas comme si j’étais Blanche-Neige dormant sous une vitre et qu’un jour, quelqu’un m’a trouvée et a fait de moi ce que je suis », a-t-elle déclaré. « Je dis tout le temps à Andy : tu m’as donné le glaçage mais le gâteau était fait. »

« J’ai joué un grand visage avec tout le monde, a écrit cette belle déclaration sur mon Instagram. Puis je suis rentrée chez ma mère et j’ai braillé mes yeux », a-t-elle déclaré à propos de son départ de « Real Housewives ». Bravo / Banque de photos NBCU / NBCUniversal via Getty Images

Le temps de Medley sur « Real Housewives » a pris fin après une sixième saison sombre pour elle, alors que de nombreux conflits dans lesquels elle était impliquée étaient particulièrement agressifs et surtout … ivres.

« Bien sûr, personne n’aime être mis en pause », a-t-elle déclaré. « Personne n’aime être rejeté. Ce n’est pas une bonne sensation. J’ai joué grand visage avec tout le monde, j’ai écrit cette belle déclaration sur mon Instagram. Puis je suis rentré chez ma mère et j’ai braillé mes yeux.

À 57 ans, Medley est plus proche que jamais de sa mère, et voici la source d’une grande partie de sa vision de la vie.

« Ma mère était comme, ‘Le rejet est la protection' », a expliqué Medley. « Si vous savez maintenant ce que vous allez savoir plus tard, envoyez-leur simplement une note de remerciement et continuez à faire ce que vous faites. Levons-nous et continuons d’avancer. J’ai eu cette conversation avec ma mère un million de fois à propos de petits amis perdus, d’emplois perdus, d’élever de jeunes enfants, de divorcer, d’enterrer mon mari. C’est à peu près la même conversation avec elle, juste avec quelques ajustements simples.

Mais depuis sa «pause», Medley a poussé le jeu.

Mélange pour Nutrisystem. Nutrisystème

En 2021, elle a sorti un livre, « Make It Nice ». La deuxième saison de son émission de radio « Make It Nice » sur Radio Andy est de retour pour une deuxième saison. Elle a lancé une gamme de produits Blue Stone Manor comprenant du bourbon, une bougie et une décoration de Noël. Et depuis deux ans, elle est porte-parole rémunérée de Nutrisystem.

« J’ai perdu 16 livres. Cela fonctionne pour moi », a déclaré Medley. « Vous n’avez pas à y penser. Ils vous envoient tout. Tout est codé par couleur. Il y a du jaune pour le petit-déjeuner, du bleu pour le déjeuner, du rouge pour le dîner, puis les collations sont violettes. Et ça marche parce que je pense que la partie la plus difficile de tout régime est d’essayer de savoir quoi manger. Il n’y a pas de chiffre ici.

« Je suis parfaitement imparfait »

En plus de tout cela, Medley a été invité par Cohen à participer à la deuxième saison de « The Real Housewives Ultimate Girls Trip » sur Peacock qui a été filmé au Blue Stone Manor au cours de l’été.

« Je ne pense pas que ce soit quelque chose comme le premier », a déclaré Medley. «Je pense que le premier ressemblait plus à des vacances, des maillots de bain. … C’est Blue Stone Manor sous stéroïdes. Huit filles qui sont toutes de très, très bonnes femmes au foyer, des femmes au foyer de la vieille école et toutes de grandes personnalités. »

Le casting comprend Jill Zarin, ancienne de « RHONY », Taylor Armstrong et Brandi Glanville, anciennes de « Atlanta », Phaedra Parks et Eva Marcille, ainsi que Vicki Gunvalson et Tamra Judge de « Orange County ».

« Ils viennent tous d’endroits différents », a-t-elle ajouté. « Nous avons tous été en quarantaine, puis vous les mettez au Blue Stone Manor pendant huit jours et mettez un couvercle dessus dans un pot sous pression. »

Alors que cette interview a eu lieu juste avant l’annonce du redémarrage de « RHONY » avec une autre version associée à une « Real Housewives » de la vieille école, Medley a laissé entendre qu’un grand changement était nécessaire pour remettre la franchise bien-aimée sur pied après un lent la saison dernière.

« Le prochain mouvement, quel qu’il soit, doit être un mouvement très fort pour la prochaine saison », a-t-elle déclaré. « Il faut que ce soit un bon coup d’échecs solide. Il faut que ce soit de bons personnages forts. Il faut aller de l’avant et faire face au nouveau monde dans lequel nous vivons, mais aussi un peu de vieille école. Les gens veulent se sentir bien à nouveau. Ils veulent les plaisanteries folles. Il suffit de trouver une femme réussie, drôle et farfelue qui, dans l’ensemble, est très amusante et qui fout la merde de temps en temps. Ensuite, vous avez une femme au foyer.

« Même si le changement est difficile, je suis un peu comme ce type de phénix. J’aime revenir en arrière puis remonter. » Nutrisystème

En ce qui concerne une femme au foyer, Luann de Lesseps, qui a récemment fait la une des journaux pour un incident dans un bar, Medley a déclaré que même si elle ne lui avait pas vraiment parlé de ce qui s’était passé, elle savait qu’elle irait bien.

« Je lui ai parlé un peu. Lou est résilient. Lou est génial », a déclaré Medley. « Il est difficile d’être sous les yeux du public à plein temps. C’est très difficile. C’est triste à dire mais les gens attendent que vous fassiez une erreur. C’est pourquoi personnellement je dis toujours que je suis parfaitement imparfait. Alors quand je me trompe, ce que je fais toujours, je dis, je te l’ai déjà dit. Je ne veux pas être parfait. C’est trop de pression. »

Comme un phénix renaît de ses cendres

Pour l’instant, Medley pousse imparfaitement le jeu sur toutes les nouvelles entreprises et projets de sa vie qui maintiennent ce chapitre plus occupé que jamais. Elle semble être heureuse et excitée pour la suite, prouvant que tout le monde aime un bon retour.

« Tous les six ans, ma vie a changé », a-t-elle déclaré. « C’est une sorte de schéma depuis longtemps même. J’ai eu Richard pendant six ans, puis il est mort. Six ans en tant que femme au foyer, puis ça a changé. Même si le changement est difficile, je suis un peu comme ça de type phénix. J’aime retourner en dessous puis remonter.

« Ma mère m’appelait son chat : ‘Je peux te mettre au plafond, mais tu vas toujours tomber sur tes pieds.' »

